Nå er vinterferien godt i gang i store deler av landet. Og de neste ukene skal også resten av landets skoleelver ut i ferie. I den anledningen passer det godt med et skikurs fra selveste Marit Bjørgen (39).

Skidronningen skal gå gjennom hva den beste teknikken er for klassisk skigåing, staking med fraspark og å kjøre i nedoverbakke.

Riktig tyngdeoverføring

Når Bjørgen går diagonalt påpeker hun at det er viktig å ha riktig tyngdeoverføring.

– Det betyr at jeg har full tyngde i hver fot. Så er det full kraft på den foten jeg sparker fra med, forteller 39-åringen.

Hun sier at det mange gjør feil når de går på langrenn er at de står på begge skiene, og derfor har tyngden midt imellom skiene.

Når man går i bratte oppoverbakker er det viktig å endre takten.

– Her har du ikke tid til å gli på skiene, du må nesten løpe. Da snakker vi nesten som Klæbo, forklarer Bjørgen.

Ikke strake armer

En annen feil skistjernen ser at mange gjør, er at de staker med strake armer. Da får man ikke utnyttet kraften i armene.

– Hvis man tar armene til seg, og bøyer albuene, så kjenner man at det er der man er sterkest.

Man skal klare å stå imot med magen, og ha trykket på fremre del av foten når man staker. Bjørgen forteller at man skal tenke at stavene skal ta imot deg, og at hvis stavene ikke hadde vært der sa hadde man gått på trynet.

Skilegenden innrømmer at timingen på staking er noe de jobber mye med på elitelaget.

– Kan hente sekunder i utforkjøring

Og så til den delen som kanskje er morsomt når det kommer til skigåing – nedoverbakker.

– Du kan hente en del sekunder i en utforkjøring, sier Bjørgen.

Her har skidronningen et veldig tydelig og enkelt triks.

– Løft litt på tærne. Hvis du har klister og har tyngde på tærne da subber klisteret nedi, røper skidronningen.

Fra toppidrettsutøver til småbarnsmor

De siste årene har hverdagen til Marit Bjørgen endret seg betraktelig. Hun har sønnene Marius (4) og Ola (10 mnd.).

– Jeg synes det er tøffere å være småbarnsmor enn å være toppidrettsutøver, sier 39-åringen og fortsetter:

– Som toppidrettsutøver så planlegger du dagene dine selv, og har kun deg selv å tenke på, men her må du jo sette deg selv til side.

Bjørgen forteller at hun synes det er uvant, men at hun trives i rollen som mamma.

Med to små hjemme er det ikke treningen som får høyest prioritet, men skilegenden prøver å få til tre til fire økter i uken.

– Da kjører jeg stort sett intervaller. Korte og effektive økter, forteller Bjørgen.