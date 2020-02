Dorothea Wierer gjorde som på søndagens jaktstart. Italieneren tok karrierens tredje VM-gull etter fantomløp på tirsdagens 15 kilometer normalprogram.

Den mye omtalte 29-åringen vant med 2,2 sekunder foran tyske Vanessa Hinz og 15,8 sekunder ned til Marte Olsbu Røiseland.

Olsbu Røiseland ble beste norske og klinket ned 18 av 20 blinker, og gikk inn til bronsemedalje.

– Er det sant?!, det hadde jeg ikke trodd i dag med 18 treff. Det skal i teorien ikke holde, men herremin så gøy. Jeg vet ikke hva jeg skal si, så moro, sier en strålende fornøyd Røiseland til NRK.

Dermed har hun tatt tre medaljer på rad i individuelle rad i årets VM.

– Hadde jeg ikke hatt ører nå, så hadde smilet gått rundt, er det ikke det man sier, spør Røiseland og ler.

Og 29-åringen lar seg imponere av den italienske gullvinneren.

– Hun er en imponerende skiskytter som får det til når hun skal. Jeg skjøt en bom for mye til å kjempe om den plassen selv. Sånn er det, sier Olsbu Røiseland til TV 2.

Eckhoff-bom og krevende forhold

Etter første runde var det flere rutinerte skyttere som bommet grovt – dette grunnet meget varierende vindforhold.

– Det er oppsiktsvekkende mange bom på liggende skyting. Det betyr at forholdene er vanskelige og at nervene er i høyspenn, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Tiril Eckhoff fikk ett tilleggsminutt etter første skyting og ytterlige ett minutt på den andre. Bedre gikk det ikke etter tredje skyting, da Bærumsjenta bommet to ganger. Eckhoff endte til slutt på 15-.plass – 2.20 minutter bak Wierer.

– Jeg er litt skuffet, men synes på en måte jeg gjorde det beste ut av det. Jeg er litt defensiv på liggende skyting da går det mange sekunder, og så blir det mye bom. Jeg er skuffet over det, men får ta med meg at Marte gjorde det bra, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Tandrevold sprakk

Lenge så det lovende ut for Ingrid Landmark Tandrevold. 23-åringen gikk raskt i sporet og hadde bare én bom etter første skyting. På siste skyting gikk det derimot verre.

– Jeg prøvde å være offensiv, og så bommet jeg på det første skuddet og da fikk jeg en bom til. Jeg visste jeg måtte skyte fullt, men det fikk jeg åpenbart ikke til, sier Tandrevold om siste skyting overfor NRK.

Bærumsjenta endte på 16-.plass og var tydelig preget etter rennet.

– Jeg er veldig skuffet. Først og fremst er jeg veldig glad for at Marte får det til, men jeg er veldig skuffet på egne vegne. Jeg følte jeg hadde sjansen. Det er et VM og det er ikke så ofte jeg er med oppi der. Men nå har jeg vært det flere ganger og så får jeg det ikke til. Det betyr jo mye for meg, så jeg blir veldig lei mei, sier en gråtkvalt Tandrevold til NRK.

Neste renn for skiskytterjentene er mixed stafett på torsdag.