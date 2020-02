Det siste året har flere realitydeltagere havnet i politiets søkelys.

Realitykjendis Carl Aksel Jansen, kjent fra Paradise Hotel, satt nylig varetektsfengslet siktet for svindel. Men i de fleste tilfeller forblir navnene anonyme.

Etter at en kvinnelig toppblogger i fjor ble dømt for vold, og en mannlig realitydeltager ble dømt for voldtekt, føler flere realitykjendiser seg mistenkeliggjort.

– Blir lei meg på ekte

– Jeg har fått sikkert 50 DM's (personlige medlinger, journ. anm.) på Instagram der folk har sagt «Du har gjort ditt og datt», også er det ikke sant i det hele tatt. Det er jævlig kjipt for meg og jeg blir lei meg på ekte, sier blogger og realitykjendis Mario Riera da God kveld Norge møter han på et event for frisørkjeden Cutters.

Og han er ikke den eneste som har fått kjent anklagene på kroppen.

– Jeg føler meg mistenkeliggjort. Hvis man søker opp «Martine Lunde» og bokstaven «F» så kommer det opp «fengsel», forteller blogger og TV-kjendis Martine Lunde.

Hun tror veldig mange andre i bransjen også har blitt anklaget for ting de ikke har gjort.

– Det synes jeg er veldig trist, sier hun til God kveld Norge.

I april må også to realityprofiler møte i retten etter å ha filmet og delt en sexvideo av en kvinne.

VIL IKKE BLI STEMPLET: Martine Lunde synes det er trist å bli stemplet for ting hun ikke har gjort. Foto: Espen Solli / Tv 2

Vil ikke dele rampelyset

Den tidligere Paradise Hotel og Skal vi danse-deltakeren Grunde Myhrer er tydelig på at han ikke ønsker å dele rampelyset med de som er anklaget for å ha utført de nevnte handlingene.

– Jeg har reagert ganske sterkt egentlig. Vi snakker om fysisk vold, voldtekt, og grov svindel. Det er ikke noe gøy å skulle dele rampelyset, eller bli mistenkeliggjort for det, sier han.

Myhrer er spesielt redd for hvordan dette kan påvirke unge folk.

– Med tanke på at mange av de som er anklaget lever av sosiale medier og har unge forbilder, synes jeg det er sterkt uheldig at man prøver å skjule det.

STÅ FOR DET: Grunde Myhrer mener at de anklagene gjelder burde ta straffen og heller reise seg opp igjen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– De må stå fram

Nå ønsker Lunde og andre realitykollegaer at de som står bak står fram.

– Folk får bare begynne å være mer ærlig, så slipper andre å få skylda, sier hun.

Tidligere Ex on the beach-deltager Andreas Østerøy er redd for å bli sett på som noe han ikke er.

– Det blir så folk ser på deg og tenker: «Er du kanskje en voldtekstmann?». Det kunne jeg aldri gjort! Så jeg synes det er kjipt og litt feigt av de personene å ikke stå fram, sier han til God kveld Norge.

Mario Riera har forståelse for at det kan være vanskelig å stå fram når det gjelder så alvorlige tema, men mener likevel det er det rette å gjøre.

– Hvis du har gjort noe så burde du stå fram og si beklager, jeg har gjort en feil. Da drar du ikke meg under samme båt, sier han.