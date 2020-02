Dommen falt i København byrett klokken 16.30 tirsdag.

Rettens formann, Vivi Sønderskov Møller, leste opp at Anna Britta Troelsgaard Nielsen skal dømmes til fengsel i seks år og seks måneder for gigantsvindelen.

Britta Nielsen har stått tiltalt for å ha svindlet til seg 117 millioner danske kroner – tilsvarende 159 millioner norske kroner, over 25 år.

Svindelen foregikk mens hun arbeidet i det danske barne- og sosialdepartementet, og mye av pengene skulle brukes på svake grupper i Danmark.

Hun overførte midler til sine egne kontoer, og det er snakk om hele 274 utbetalinger fra 2002 til 2018.

Kjøpte safari-villa

Pengene brukte hun blant annet til å kjøpe seg en safari-villa i Sør-Afrika, hun kjøpte flere dyre spranghester til barna sine, samt flere landområder.

Britta har tidligere mottatt dronningens fortjenestemedalje for sin innsats for departementet.

Mistanken om svindelen ble vekket i 2018. Det var under et tilsyn at det ble konstantert uoverstemmelser mellom utbetalte beløp fra Socialstyrelsen i Danmark og beløpene kommuner pengene skulle gått til hadde fått.

Nærmere undersøkelser viste at samtlige beløp som manglet, var overført til en konto i Danske Bank. Samme konto gikk igjen alle sakene, og kontoen kunne raskt spores til Nielsen.

I RETTEN: Her er Britta Nielsen i retten i Johannesburg etter at hun ble pågrepet. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix

På flukt

Etter at hun ble mistenkt, forsvant Nielsen. Hun var lenger etterlyst, men ble pågrepet i Sør-Afrika i november 2018.

Under rettssaken mot henne i København erkjente 65-åringen å ha overført pengene til seg selv. Hun erkjenner ikke hele summen, da hun ikke husker det fulle omfanget.

Hun forklarte da at det hele startet med at hun ble fristet til å overføre penger til seg selv, fordi hun selv slet med å betale regniner.

Ifølge dansk TV 2 tok 65-åringen til tårene da hun forklarte seg i retten. Hun ble også syk, og måtte hentes med ambulanse en av dagene, og flere andre dager var hun ikke til stede på grunn av sykdom.

Høy straff

Aktoratet la ned påstand om en historisk høy straff på åtte til 12 års fengsel i saken.

– Det er snakk om en svært grov sak, og retten bør vurdere om saken er så alvorlig at en lang fengselsstraff bør ilegges, sa aktor Kim Reumert på rettssakens siste dag.

Hittil er høyste straff for økonomisk kriminalitet i Danmark 7 år.

Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, sa under rettssaken at straffen bør ligge mellom fire og seks års fengsel.

– Retten kan ikke gi en straff utover strafferammen i loven, sier Nabipour til TV 2 Danmark.