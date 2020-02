Det drar seg til i Champions League. Sluttspillet begynner denne uken, og for Liverpools del starter det der de avsluttet forrige sesongs Mesterliga med triumf: Wanda Metropolitano.

1 juni 2019, i Atletico Madrids storstue, løftet kaptein Jordan Henderson Champions League-trofeet, det sjette i klubbens historie.

Når Liverpool nå vender tilbake til Wanda Metropolitano, er det med en aura av positivitet og ydmykhet.

– Det er fantastisk å være tilbake. Vi har noen nydelige minner herfra. Men vi kan ikke tenke på det som skjedde her forrige gang. Nå er det tirsdagens kamp som gjelder. Skal vi komme oss videre i Champions League, må vi ha 100 prosent fokus her og nå, vi går for et godt resultat som vi kan ta med oss tilbake til Anfield, sier Trent Alexander-Arnold til TV 2.

Dagen før dagen

Trent Alexander-Arnold slo av en prat med TV 2 før tirsdagens kamp i Champions League mellom Atletico og Liverpool.

Klokken er 19.00 mandag kveld når Liverpool-bussen svinger opp foran Wanda Metropolitano. Alexander-Arnold er den utsendte spilleren fra Liverpool i møte med media og går straks i gang med arbeidsoppgavene på stadion.

Rundt 20 forskjellige TV-stasjoner har satt opp kameraene sine i håp om en kommentar fra Liverpools høyreback. I tillegg til pressekonferanse med manager Jürgen Klopp, har Liverpool satt av 25 minutter for Alexander-Arnold til å snakke en-til-en med media. Han tar unna så mange han rekker over.

På TV 2s spørsmål om Liverpool er favoritter til å vinne Champions League denne sesongen, er Alexander-Arnold klokkeklar:

– Nei. Vår mentalitet har aldri vært, og kommer aldri til å være at vi er favoritter på noen som helst måte, sier høyrebacken og utdyper:

– Vi vet hvor gode vi er, men også at motstanderen er like god. Så vi må levere vårt beste for vi vet at Atletico kan skade oss her i Madrid.

Redd for spionasje

Mens Alexander-Arnold avslutter intervjuet med TV 2 og haster videre til neste rettighetshaver i køen, inspiserer resten av lagkameratene gressmatta ute på Wanda Metropolitano. De trener ikke på stadion, slik som mange andre lag velger å gjøre foran en bortekamp i Champions League.

Det er det en grunn til. Først og fremst foretrekker Jürgen Klopp at gutta hans er ferdig trente før de setter seg på flyet til en bortekamp i Europa. Derfor legger Liverpool som regel alltid inn en tidlig økt på formiddagen hjemme på treningsanlegget Melwood før de drar. Der har de også best kontroll. Ifølge kilder TV 2 har snakket med, trener de hjemme fordi der er det minst sjanse for spionasje under treningen.

Klopp holder foreløpig kortene så tett som mulig til brystet før kampen mot Atletico. Men slagplanen vil tidsnok vise seg. Det nærmer seg avspark i Madrid.

Se Atletico - Liverpool i Champions Leagues første åttedelsfinale, på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra klokken 20.00 i kveld.