Telefonen til Øystein Kalvenes Ellingsen, sjef på den nyslåtte Michelin-restauranten Bare i Bergen, har ikke vært stille det siste døgnet.

– Det har vært enormt trykk, bookingene raser inn. Jeg tror vi har fått inn 1500 bookinger. Det tar helt av, sier Ellingsen til TV 2.

Til og med nattevaktene på hotellet Børsen, der restauranten ligger, fikk bordbestillinger over telefon i natt.

– Vi klarer nesten ikke holde tritt med alle henvendelsene, jeg håper nesten det roer seg litt, sier en lattermild restaurantsjef, før han legger til:

BAR: Restauranten Bare ligger i et gammelt bygg i Bergen i sentrum. Foto: Ingrid Fredriksen

– Nei, det mener jeg ikke! Men jeg gleder meg faktisk til å legge telefonen fra meg litt.

– Helt vilt

Også spisestedet Under på Lindesnes, som fikk sin første Michelin-stjerne etter å ha vært åpen i mindre enn et år, har merket et stort påtrykk.

Fordi Under ligger under havoverflaten, vakte den stor oppsikt da den åpnet dørene i 2019.

– Vi fikk veldig mange bestillinger da vi åpnet dørene, men jeg har ikke merket dette trykket før. Nå er det helt vilt. Vi har fått 450 bookinger bare siden i går, sier Nicolai Ellitsgaard, kjøkkensjef på Under.

– Hvordan ble festen i går?

– Den ble veldig god! Jeg våket med et stort smil om munnen, men kjenner at det ble en god fest i går. Vi holder stengt i dag. Det er nok til alles beste, sier kjøkkensjefen.

FEST: I Speilsalen i Trondheim ble det stor fest etter den gode nyheten mandag. FOTO: Wil Lee Wright

– Men i morgen får vi gjester igjen. Det gleder vi oss veldig mye til!

Vil se kokkene i aksjon

Trondheim hadde allerede to restauranter med Michelin-stjerne. I går ble det klart at byen fikk sin tredje, i Speilsalen på hotell Britannia.

Også der melder de at pågangen fra sultne gjester er enorm i dag.

– Det koker, sier Linn Kristin Pettersen, vertinne i Speilsalen på telefon.

– Det er utrolig artig å sitte på jobb i dag. Vi har fått bookinger helt ut 2020, sier hun, og legger til at det er så vidt de rekker å svare på alle henvendelser.

Det er spesielt stor etterspørsel etter den mest spesielle matopplevelsen, som heter Chefs Table. Det er et langbord med ni plasser, der gjestene får sitte rett foran kokkene og se når de jobber, samtidig som man får forklart hvordan maten lages.

– Er det plass til tre Michelin-restauranter i en så liten by som Trondheim?

– Ja, det tror jeg absolutt. Trondheim er blitt en fantastisk matby. Folk liker å gå ut i denne byen og kose seg med mat, sier hun.