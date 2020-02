Krever mediereform etter Love Island-stjernes dødsfall

Søndag bekreftet familien til Caroline Flack (40) dødsfallet til Love Island-programlederen.

I kjølvannet av dødsfallet har flere politikere og offentlige personer vært nådeløse mot britisk media. De krever nå en strengere regulering av både tradisjonelle og tabloide medier.

Årsaken er hvordan britiske medier har omtalt TV-personligheten de siste månedene.

– Til pressen som demoniserer og river ned suksess, vi har fått nok, sa Laura Whitmore i et BBC-program søndag.

Laura Whitmore er Flacks personlige venn og 40-åringens erstatter som Love Island-programleder.

Kommende rettsak

Flack skulle møte i retten den 4. mars, anklaget for å ha angrepet kjæresten sin Lewis Burton med en lampe. Hun har nektet straffskyld for forholdet.

Hendelsen gjorde at hun måtte trekke seg som programleder for den kommende sesongen av Love Island UK.

Den har også ført til meget hard medfart fra den britiske pressen. Mediene har ifølge CNN skrevet om voldsanklagen på en nærmest daglig basis.

– Det var ikke bare sosiale medier. Det var også media som forsterket hva som skjedde i sosiale medier, sa Keir Starmer, som er en av Labour partiets leder-kandidater og tidligere påtalemyndighet i landet.

– Pressen må ta mer ansvar. Vi må gjøre noe for å øke bredden i pressen så vi får et bedre media, fortsatte han.

«Ville vesten»

RETTEN: Her eskorteres Flack av politiet på vei til en høring om den kommende rettsaken i desember 2019. Foto: Petros Karadjias / AP Photo

Også partiets andre lederkandidat kastet seg inn i debatten. Lisa Nandy rettet søkelyset mot sosiale medier, og kalte situasjonen for den ville vesten.

– Det bekymrer meg at vi lar bedrifter som opptrer på sosiale medier regulere seg selv. Vi ville ikke under noen andre omstendigheter latt private firmaer være sitt eget politi, sa hun ifølge The Guardian.

I etterkant av Flacks dødsfall har blant annet den britiske tabloidavisen The Sun slettet en negativ artikkel de skrev om stjernen like før helgen.

– Kritisert til døde

Politiker i Liberaldemokratene, Daisy Cooper, mener omtalen av Flack viser at deler av de britiske mediene fortsetter å ødelegge menneskers liv.

– I Storbritannia har vi rettsaker i en domstol for en grunn, ikke rettsaker i mediene. Uansett hva som skjedde, så burde hun ikke blitt kritisert til døde av de tabloide mediene som er desperate etter klikk, sier Cooper.

Hun mener myndighetene i landet må introdusere en selvstendig regulering av aviser som publiseres både på nett og i papirformat.