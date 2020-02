Mourinhos ti Chelsea-møter – finaletap, utklassing og taktisk finesse

2. Chelsea-Inter 0-1, Champions League, 16. mars 2010

...så den første returen til Stamford Bridge var med andre ord svært spennende, og gikk ikke udramatisk for seg. Mourinhos lag leverte en «masterclass» og 0-0 stod seg helt til det 78.minutt, før Samuel Eto'o - som senere skulle bli Chelsea-spiller - på vakkert vis ble matchvinner for portugiserens lag. I 1. omgang mente både Branislav Ivanovic og Didier Drogba seg snytt for straffespark, men Carlo Ancelottis Chelsea fikk ikke gehør av kampleder Wolfgang Stark. Mourinho kunne juble, og hans lag gikk til slutt hele veien og vant turneringen etter å ha slått CSKA Moskva i kvartfinalen, Barcelona i semifinalen og til Bayern München i finalen.

3. Chelsea-Man Utd 4-0, Premier League, 23. oktober 2016

Mourinho returnerte til Chelsea og Premier League igjen i 2013 og ble mester igjen med Chelsea i 2014/15-sesongen, men fikk nok en bitter sorti og ble sparket kun måneder senere i desember 2015. I oktober 2016 var han så tilbake på «brua» som manager for rivalene Manchester United, og fikk virkelig kjenne på gamleklubbens vrede. Antonio Contes blå disipler valset over de røde og gav seg ikke før det stod 4-0 etter scoringer av Pedro, Gary Cahill, Eden Hazard og N'Golo Kanté. Mourinhos konfrontasjon mot Conte etter at italieneren feiret fjerdemålet i utklassingen grenseløst, glemmes aldri.

4. Chelsea-Man Utd 1-0, FA-cupen, 13. mars 2017

Kvartfinalen i FA-cupen samme sesong var Mourinhos mulighet for direkte revansje, men endte i stedet med nok et nederlag. Ander Herrera ble utvist etter en drøy halvtime, Mourinho måtte tåle Judas-rop fra enkelte Chelsea-supportere på tribunen og i 2. omgang scoret N'Golo Kanté for andre gang på rad mot Manchester United. Denne gangen ble franskmannen også matchvinner, for et Chelsea-lag som tok seg til finale der det ble tap for Arsenal. Mourinhos United vant ligacupen og Europaligaen samme halvår, mens det for Chelseas del ble Premier League-triumf under Conte.

5. Man Utd-Chelsea 2-0, Premier League, 16. april 2017

På veien mot ligatittelen måtte Conte imidlertid tåle ett meget bittert nederlag, og det var mot nettopp Mourinho på Old Trafford i april. Det som i etterkant ble kalt «taktisk genialitet» i kombinasjon med kontroversielle situasjoner ledet til 2-0-seier for Mourinhos lag i april. Marcus Rashford og Ander Herrera scoret målene, men ved det første av dem skulle nettopp Herrera vært avblåst for hands i forkant. Seieren forlenget for øvrig Mourinhos ubeseirede rekke i ligaen til 22 kamper den sesongen, men det var Chelsea som kunne glise bredest til slutt.

6. Chelsea-Man Utd 1-0, Premier League, 5. november 2017

Sesongen etter ble det nok en nedtur for Mourinho i Vest-London. Alvaro Morata stanget inn 1-0 i starten av 2. omgang, og Manchester United klarte aldri å svare. Etter kampslutt takket ikke de to lags managere hverandre for kampen, og de røde djevlene klarte aldri å matche Manchester City denne sesongen. Det ble andreplass til slutt, 19 poeng bak byrivalene, noe Mourinho senere kalte en av hans største prestasjoner i krarrieren. Chelsea endte på 5. plass, hele elleve poeng bak United igjen, og endte med å sparke Conte etter sesongslutt.

7. Man Utd-Chelsea 2-1, Premier League, 25. februar 2018

Før den tid skulle imidlertid duellen mellom Mourinho og Conte vokse seg enorm. Oppgjøret for det som nesten er akkurat to år siden ble lansert som «en kamp om tre poeng, men også om noe mer personlig: alfahannenes selvfølelse og retten til å hevde overlegenhet». I forkant hadde Mourinho kommet med stikk til Conte både om klovneri på sidelinjen - noe Conte avvæpnet med spørsmål om Mourinho var dement - og kampfiksing. I selve kampen viste Mourinho at han igjen hadde revansjens kunst i seg, og snudde 0-1 til 2-1-seier etter scoringer av Romelu Lukaku og Jesse Lingard. Det er imidlertid også Mourinhos foreløpig siste triumf over de blå..

8. Chelsea-Man Utd 1-0, FA-cup finale, 19. mai 2018

Til tross for utklassingen sesongen i forveien, er det nok FA-cupfinaletapet fra 2018 som er Mourinhos bitreste mot gamleklubben. Finalen er den eneste han har tapt av de seks han har ledet lag i i engelsk fotball, men hans United klarte aldri å snu det etter at Eden Hazard satte 1-0 i nettet fra straffemerket. I etterkant mente Mourinho at hans lag hadde fortjent å vinne, og kritiserte Conte og Chelseas spillestil.

9. Chelsea-Man Utd 2-2, Premier League, 20. oktober 2018

Mourinhos foreløpig siste besøk som manager på Stamford Bridge var heller ikke av det udramatiske slaget. Portugiserens lag så ut til å ha foretatt en perfekt snuoperasjon mot det som da var blitt Maurizio Sarris Chelsea etter at to Anthony Martial-scoringer i 2. omgang snudde 0-1 til 2-1. Fem minutter på overtid utlignet imidlertid Ross Barkley, og da oppstod det tumulter langs sidelinjen. Sarri-assistent Marco Ianni feiret det dramatiske målet like foran portugiseren, som tente på alle plugger og sprang etter ham nesten helt inn i spillertunnelen. United-sjefen slapp imidlertid unna med en advarsel, og det var først og fremst Chelsea-leiren som måtte svare for seg i etterkant. Etter kampslutt oppstod det også minnerike scener da Mourinho viftet med tre fingre i været for å minne hjemmefansen på at han i sin tid som manager der hadde skaffet klubben tre Premier League-pokaler.

10. Tottenham-Chelsea 0-2, Premier League, 22. desember 2019

Det motsatte oppgjøret for to måneder siden ble et eksempel på at også Mourinho kan taktisk utmanøvreres. Frank Lampards Chelsea dro til Tottenham Hotspur Stadium med en tydelig plan og en trebackslinje Spurs aldri klarte å bryte ned. Willian satte 1-0 i nettet tidlig etter at Spurs-forsvaret sluknet på en rask corner, før de blå etter hvert fikk tildelt straffesparket kampleder Anthony Taylor på merkelig vis ikke hadde tildelt dem da Paulo Gazzaniga karatesparket Marcos Alonso i feltet. Willian satte 2-0 fra straffemerket på overtid i 1. omgang, Heung-min Son ble utvist etter en time og Mourinhos lag hadde aldri noe svar.

Også forut for det siste oppgjøret hadde Mourinhos Tottenham sjansen til å klatre forbi Chelsea og ta seg inn i topp-fire, men sviktet. Nå har de brukt to måneder på å komme seg i samme posisjon på ny, og spenningen er stor rundt hvorvidt de makter å gjøre det lørdag.

Skulle Chelsea vinne, vil det være første gang siden 2006 og Mourinhos dager som sjef at de slår Tottenham tre ganger på rad i Premier League. I tillegg til oppgjøret i desember, vant de også 2-0 på Stamford Bridge i februar i fjor etter blant annet et klønete selvmål av Kieran Trippier.

PS! Skulle Frank Lampard klare å ta innersvingen på Mourinho igjen, vil han være kun den andre manageren i historien som slår den portugisiske managerstjernen i sine to første ligakamper mot ham. Forrige gang det skjedde var da Boavistas Jaime Pacheco klarte det i september 2001.

Se Chelsea-Tottenham lørdag fra 12.45 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Kilde: Transfermarkt