Det er ingen hemmelighet at nordmenn er glad i kaffe. Ifølge Statistisk sentralbyrå så importeres det rundt 40 000 tonn kaffe til Norge årlig. Dette tilsvarer mer enn ti kilo per voksne innbygger. Spørsmålet er hvilken kaffe som smaker best, og hvor mye betydning har pris på smak?

Vi tester åtte forskjellige typer filterkaffe:

Evergood: 31,90,-

Friele: 31,50,-

Ali: 25,90,-

Kjeldsberg (Rema 1000): 25,-

Cirkel (Kiwi): 22,40,-

Intenso (Kiwi): 15,90,-

X-tra (Coop): 15,90,-

Prima (Rema 1000): 13,90,-

To ulike testpaneler skal bedømme kaffen i en blindtest: Ekspertene fra Barista School og studentlaget Badeklubben Svømmetak.

En kaffe skiller seg ut

Benedicte Gyllensten, Julian Stolanowski, og Anette Jonassen jobber på Barista School og er alle lidenskapelig opptatt av kaffe.

– En god kopp kaffe må inneholde sødme. Det er også fint hvis det er litt syrlighet i koppen. Bitterhet er det alltid i kaffe, så det må være en fin balanse mellom disse tre smakene, opplyser Stolanowski.

Benedicte, Julian og Anette utfører en grundig smakstest. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

De håper at de skal bli litt overrasket over kaffene i testen og skal smake på alle når de er både varme og avkjølte. Dette er fordi at varmen er med på å bedøve smaksløkene, så det er lettere å identifisere alle smakene i kaffen når den er kaldere.

– Jeg skjønner ikke helt hva den nummer 2 smaker. Den smaker jord, eller sånn hjemme hos bestemor kaffe, forteller Gyllensten om Prima kaffe fra Rema 1000.

De synes at filterkaffen fra Intenso lukter litt uggent.

Alle tre synes filterkaffen fra Evergood skilte seg ut. Jonassen sin første reaksjon var at lukten minnet henne om Biff Stroganof og mat.

Atle Gulliksen er glad i kaffe og håper på å finne en rimelig favoritt. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

– Den har ganske mye å by på, forteller Stolanowski.

Uenig med ekspertene

Helårsbaderne i Badeklubben Svømmetak er glad i kaffe og drikker det daglig. De er alle studenter og har derfor et håp om at noen av billigmerkene kan imponere dem. Åtte av medlemmene deres skal smake på de åtte filterkaffene.

– Der har du frokostkaffen din. Den var bra! Ja, den var ganske frekk den her, forteller Olav Ekrheim og Johannes Stokkenes med et smil om munnen. Det er filterkaffen fra Friele som imponerer dem.

Kaffen fra Cirkel slår ikke an hos Helena Dragland og Randveig Møen Bauge.

– Den er veldig bitter!

Filterkaffe nummer åtte, Evergood, var noe som fanget oppmerksomheten til ekspertene, men traff ikke like godt hos studentene.

– Uff nei, den var ikke spesielt god, sier Atle Gulliksen.

Resultatene

Ekspertenes dom og studentenes dom spriker, men begge har Ali kaffe på topp tre. Ekspertene likte Evergood aller best og ga den terningkast fem. Ingen av billigmerkene falt i smak hos dem, deriblant X-tra, Prima og Intenso med terningkast en. For studentene ble Evergood litt for spesiell og de følte at den ikke smakte kaffe, men mer som te. Den havnet derfor på bunn hos dem med en svak toer. Favorittene deres var Friele, som vant knepent foran billigkaffen fra Intenso.

Ekspertenes dom: Evergood: Terningkast 5 Ali: Terningkast 4 Kjeldsberg: Terningkast 4 Cirkel: Terningkast 3 Friele: Terningkast 3 X-tra: Terningkast 1 Prima: Terningkast 1 Intenso: svak Terningkast 1

Studentenes dom: Friele: Terningkast 4 Intenso: Terningkast svak 4 Ali: Terningkast svak 4 Kjeldsberg: Terningkast 3 X-tra: Terningkast 2 Cirkel: Terningkast 2 Prima: Terningkast 2 Evergood: Terningkast svak 2

Coop: – Tester er alltid en artig øvelse X-tra som selges av Coop fikk terningkast 1 og 2 av henholdsvis ekspertene og studentene. Kommunikasjonsjef Harald Kristiansen har denne kommentaren til resultatet: – Denne kaffen har tidligere fått både terning 3 og 5, og nå fikk den 1 av ekspertene og 2 av folket – nå mangler vi bare 4 så har vi «liten straight» i Yatzy. Pulvervarianten fikk nylig 5 av Matkontrollen. Kaffe er kultur og handler mye om hva man liker. Dette er den rimeligste kaffen vår til en veldig god pris, og foretrekkes derfor av mange av Coops kunder som liker den milde runde smaken.