Dodge Challenger SRT Hellcat. Du skal være temmelig uinteressert i biler om du forholder deg likegyldig til det navnet. I alle fall om du har hørt motorlyden ved oppstart. Den blåser nemlig hatten av hodet på deg om du står i veien for eksosen ... I tillegg sprenger fort lyden en trommehinne eller to om du er av det litt skjøre salget.

Her snakker vi ekte amerikansk muskelbil. Enten det er den opprinnelige Challengeren som fantes som årsmodell 1970 - 1974. Eller om vi snakker om den moderne retro-versjonen som dukket opp i 2008.

Akkurat som den opprinnelige Challengeren fra 70-tallet finnes også den nye med et utall motoriseringer og forskjellige utstyrs-versjoner. Alt fra sekssylindrede motorer til noen svære og sinna V8-beist.

Challengeren er ganske diskret i grått. Men bare til du starter den ... Faksimile fra Broommarked.no

Bølle-bil

Dodge Challengeren som forleden dukket opp til salgs på bruktmarkedet her i Norge hører definitivt med blant de mer sinna utgavene. Bare tilnavnet SRT Hellcat er jo nok til å skremme vannet av Toyota Yariser og Nissan Leafer på flat mark ...

V8-eren under panseret med det røslige luftinntaket er kompressormatet sak på 6,2 liter, byr på 707 hestekrefter og pumper ut hele 880 Newtonmeter i moment. Mer enn nok til å legge igjen noen seriøst lange og feite larver ut fra lyskrysset der med andre ord. I et inferno av lyd og røyk.

Og mer enn nok til at de fleste andre vil stemple deg som en skikkelig bølle. Dette er, den diskrete fargen til tross, en skikkelig bølle-bil.

Interiøret er en smule enkelt sammenliknet med europeisk premium. Men ratt og gasspedal – de to viktigste tingene – er i alle fall på plass. Faksimile fra Broommarked.no

Smaker det – så koster det

Bilen selges i Arendal og du har egentlig to prisalternativer. Du kan kjøpe den uten skilter og dermed droppe avgifter, til statskassa. Da får du den for 650.000 kroner.

Skal du derimot ha skilter på den, smeller prisen opp i mer en det doble. På grunn av de nevnte avgiftene. Og du må ut med 1.375.000 hardt beskattede norske kroner. Avgiftene er altså på 675.000 kroner. Omtrent det samme som enhver Tesla-eier sparer på sin bil.

Du får se på det som ditt bidrag til norsk rettsvesen, hjemmesykepleie, skole og UP. Men ikke regn med å hente ut noen ekstra goder derfra av den grunn – om du noen gang skulle trenge det. Det er nærliggende å tenke på UP i så måte ...

Allerede i 1970, som første årsmodell var Dodge Challenger små-rampete.

Leken bil

Bilen som er en 2018-modell, men registrert i oktober 2017, annonseres som "strøken". Etter bare 9.000 kjørte kilometer er det vel liten grunn til å tvile på det.

Hellcaten er kjent for å ha et lekent chassis og skal være fin å sladde med. 57 prosent av vekten ligger over forhjulene og bilen blir dermed forholdsvis lett i baken. Gode sportsseter fra Recaro sørger for å holde deg på plass når G-kreftene herjer og det går sidelengs gjennom svingene. For å få stoppe spetakkelet har Dodge handlet inn grove bremser fra anerkjente Brembo og montert på helvetes-katta.

Visste du forresten at SRT står for Street and Racing Technology?

Ikke overbevist om at dette er en god investering? Da minner vi om at det snart vår og mange steder er asfalten i ferd med å tørke opp allerede ... Om det ikke er en god investering med tanke på kontoutskrifter og slike litt kjedelige ting – så mener vi at det ligger mye god mental helse å ha en slik i garasjen. For oss er dette noe av det tøffeste som kan kjøpes for penger. Man skulle bare hatt litt bedre råd ...

