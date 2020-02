Saken oppdateres!

Den sørkoreanske angriperen ble matchvinner på overtid i helgens kamp mot Aston Villa. Nå bekrefter klubben at Son må holde seg på sidelinjen de kommende ukene.

Den målfarlige asiaten pådro seg et brudd i høyrearmen under kampen mot Villa. 27-åringen ble skadet allerede i det første spilleminuttet, men fullførte likevel kampen.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

Son er nå operert, og klubben skriver at han forventes å være ute i flere uker. Det passer særdeles dårlig for London-klubben. Ifølge nettstedet The Athletic vil det i verste fall være snakk om seks til åtte uker på sidelinjen.

– Det er den siste de skulle miste. Han har avgjort for Tottenham i sluttminuttene i fire kamper på rad. Norwich, City, FA-cupen mot Southampton og Aston Villa. Det er blytungt for Tottenham, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Onsdag skal Mourinhos menn ut mot RB Leipzig i Champions League, og allerede på lørdag igjen venter Chelsea på Stamford Bridge, i det som blir et nøkkeloppgjør i kampen om topp fire.

Chelsea innehar fjerdeplassen for øyeblikket, men det er kun ett poeng ned til London-rivalen.

Skadeomfanget rundt Tottenhams førstevalg på spissplass, Harry Kane, er også ukjent. Toppscoreren har vært ute siden 1. januar, og det har vært rapportert comebackdatoer i alt fra mars til mai. Enkelte rapporter har også gått på at han ikke returnerer før sommerens EM.

– De klarer ikke å erstatte både Son og Kane. Det blir en klar svekkelse av Tottenham, og spørsmålet nå er hvordan de skal score målene. De har spilt på kontringer med Son som spiss, nå må Mourinho komme opp med noe nytt igjen, sier Hangeland.

I tillegg er også Moussa Sissoko skadet en stund fremover. Franskmannen er ikke ventet tilbake før tidligst i april.