Verken Johnson eller Wheeler var tilstede under den private høringen i London's Central Family Court på tirsdag – da dommeren ble fortalt at de to var kommet til enighet.

Detaljer fra saken viser at uenigheten blant annet dreiet seg om fordeling av penger eller annen formue.

Dommeren ba reportere om å unngå å publisere ytterligere detaljer om den økonomiske fordelingen, ifølge britiske medier.

Det er derfor uvisst hvem som får beholde parets eiendom i Islington, som er verdsatt til rundt 45 millioner norske kroner.

Holdt sammen i 25 år

De to offentliggjorde i 2018 at de ville skille seg – etter 25 års ekteskap.

– Som venner vil vi fortsette å støtte våre fire barn i årene som kommer, uttalte de den gang.



Skilsmisseoppgjøret har likevel vart lenge. I løpet av prosessen har Wheeler blant annet blitt operert for livmorshalskreft.

Hun fikk diagnosen i mai i fjor, og måtte gjennom to operasjoner før hun kunne melde at hun var fri for kreft.

Ny samboer og ny hund

Offentliggjøringen om skilsmisse i 2018 skapte en ryktestorm i britiske tabloider. Blant annet ble det spekulert i om Johnson hadde vært utro med en yngre kvinne.



I juni i 2019 ble det bekreftet at Johnson var i et forhold med Carrie Symonds (31), etter en ordensforstyrrelse i leiligheten de to delte i London.

Siden den gang har de to flyttet inn i 10 Downing Street sammen. De har også adoptert hunden Dilyn, som ofte blir vist frem på sosiale medier:

Symonds har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef for Det konservative parti i Storbritannia.

Hun forlot rollen i 2018 for å jobbe med kommunikasjon i Oceana - en organisasjon som jobber for å beskytte liv i havet.