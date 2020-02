Reagerer på at norske trenere ble oppfordret til fysisk avstraffelse

TV 2 har tidligere omtalt at kinesiske ledere foreslo at norske trenerne burde bruke brutale metoder for å få mindreårige, kinesiske utøverne til å prestere bedre.

Idrettspresident Berit Kjøll reagerer på TV 2 sin sak.

– Jeg liker ikke å høre det. Dette er absolutt ikke i henhold til vårt verdisett.

– Er det noe man kan være bekjent av?

– Nei, det er det ikke.

– Vil det være grunnlag for å bryte idrettsavtalen med Kina?

– Hvis det er tilfelle, så må det få konsekvenser.

– Hvilke?

– Det har jeg ikke tatt stilling til.

Mener Norge kan påvirke

Kulturminister Abid Raja (V) understreker at det er viktig at norsk idrett holder fast på sine verdier i samarbeidet.

– Det handler om å legge til rette for idrettsglede for alle barn. Det inngår ikke tvangselementet i dette.

– Reagerer du ikke når du hører historier om at man er blitt oppfordret til å banke ungene?

– Det som er viktig er at det er helt umulig å overføre gode verdier dersom man ikke samarbeider.

Les mer: Samleside for TV 2s Kina-avsløring

POSITIVT SAMARBEID: Kulturminister Abid Raja (V) mener Norge kan påvirke Kina med sine idrettsverdier. Foto: Terje Bendiksby

Ingen avvik

Stine Sofies Stiftelse, som jobber aktivt med å forebygge vold mot barn, mener Norges skiforbund og NIF bør være tydelige overfor sine samarbeidspartnere om hvilke lover som gjelder i Norge, herunder FNs barnekonvensjon.

– Hvis det er enkelte samarbeidspartnere som ikke kan være enige i disse reglene her, så tenker jeg heller at da får vi utelate et samarbeid med dem, sier Erik Oksavik, leder foredrag og undervisning i stiftelsen.

– Hvem har ansvaret følge opp at dette ikke skjer?

– I dette tilfellet er det Skiforbundet. På overordnet plan er det jo viktig at Norges skiforbund har tydelige retningslinjer på at slike ting ikke skal forekomme, og det vet jeg at NIF har. Så er det jo klart at noen må føre tilsyn og sørge for dette ikke skjer nedover i særforbundene i Norge, sier Oksavik, som tidligere har jobbet i Idrettsforbundet.

Han mener det er viktig at andre kulturer hensynstas.

– Men når det kommer til vold mot barn og vold mot ungdom, trumfer norsk lov alle kulturforskjeller.

Ingen avvik

To ganger i året har Idrettsforbundet samling med alle som er involvert i idrettssamarbeidet med Kina.