– Vedum er en populist

– Regjeringen har styrket rammebetingelsene med betydelige avgiftskutt, så vi har hørt på Widerøe. Så er de åpenbart ikke fornøyde, og det går ut over befolkningen. Det er skuffende. Men spørsmålet er hvordan vi skal løse det. Vedum løser ingenting ved å i enhver politisk diskusjon skal kritisere, kaste penger etter noe uten å ha noen helhetlige politiske løsninger. Widerøe viser også til sin generelle finansielle situasjon som bakgrunn for beslutningen. Widerøe må selv ta ansvar for at de priset seg kraftig ned på anbudene da de fikk konkurranse fra Fly Viking og at de isteden for å investere i nytt flymateriell som er mye billigere i drift har de investert i nye store fly som ikke kan fly kortbanenettet. Klart dette gir seg utslag på lønnsomhet og bunnlinjen.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sier til TV 2 at de i realiteten aldri har fått avgiftslettelser på 40 millioner.

– Vi har aldri sett snurten av 40 millioner. Vi tror kanskje at disse 40 millionene de stammer fra et høringsutkast som ble sendt fra Samferdselsdepartementet, der det var antydet et avgiftskutt på fly under 20 tonn. Men de fleste rutene Widerøe har er anbudsruter. Lettelser som måtte komme på det vi betaler på anbud, må vi betale tilbake til staten. Når Avinor skulle finregne og finne ut totalen, så var det 28 millioner. Når vi hadde betalt tilbake det vi må betale tilbake, var det ni millioner igjen. Når vi tok de ni millionene og la de sammen med økninger på andre avgifter, co₂-avgiften og flypassasjeravgiften, fikk vi en økning på 5 millioner i 2020. Så det er realiteten. Vi har fått en avgiftsøkning på 5 millioner, ikke et lette på 40, sier Brandvoll til TV 2.

Finstad mener tiden er inne for å se på hvordan man utformer offentlige innkjøp på kortbanenettet.

– Ved neste anbudsrunde bør staten gå gjennom anbudsregimet på statlig kjøp og legge til rette for at flere ruter omfattes av den statlige innkjøpsordningen, slik at vi unngår slike dramatiske kutt i ruteproduksjonen som følge av enkelt-flyselskapers disposisjoner og beslutninger, sier Finstad.

Sp: – Finstad mer opptatt av PR enn politikk

Vedum har ikke hatt anledning til å svare på uttalelsene fra Høyre og Frp. Senterpartiets Sandra Borch, som representerer Troms på Stortinget, sier Frp og Høyre har ansvaret for at rutetilbudet nå reduseres.

– Finstad burde konsentrere seg om å jobbe for et godt flytilbud for folk langs kysten og i nord, i stedet for å bruke tiden på Senterpartiet, sier Borch til TV 2.

Borch påpeker at det var Høyre som innførte flypassasjeravgift på kortbanenettet og økte momsen på flybillettene.

– I stedet for å sørge for at folk i hans eget hjemfylke får billigere billetter og bedre kollektivtilbud, bruker Finstad heller tid på å angripe Senterpartiet og Widerøe. Men han har kanskje fått beskjed fra den store kommunikasjonsavdelingen i Høyre at det er det rette å gjøre.

– Nå har det gått en måned siden Høyre utnevnte en egen distriktsminister. Å sørge for billigere billetter og et bedre rutetilbud på kortbanenettet hadde vært en fin anledning for regjeringen å vise at de mente alvor med å satse på distriktene. I stedet skjer altså det stikk motsatte. Det viser at Finstad og Høyre-vennene hans er mer opptatt av å drive med PR enn politikk, sier Sp-politikeren.

PR-RÅDGIVERE: Sandra Borch sier Høyre er mer opptatt av å drive PR enn politikk. Foto: Ole Martin Wold

Borch har følgende svar til Frp og Hoksrud:

– Jeg registrerer at Hoksrud stempler oss i Sp som populister fordi vi er uenige i at folk ikke skal miste rutetilbudet sitt. Men de Hoksrud egentlig angriper, er alle de som nå kommer til å miste det eneste kollektivtilbudet de har. Og det skjer på grunnen av alle avgiftene Frp har innført.

Widerøe: – Ikke noe valg

Direktør Stein Nilsen sa i går til TV 2 at de ikke har noe valg.

– Vi setter veldig pris på at Samferdselsdepartementet har gjort en omlegging i avgiftssystemet i Norge, som gir en lette på 9-10 millioner kroner. Dessverre er det andre avgifter som øker med 14-15 millioner kroner. Jeg tror man må ta en god politisk diskusjon om hva man vil med kortbanenettet, som er en så viktig kollektivtrafikk for distriktene. For vi klarer ikke å få lønnsomhet med de forutsetningene vi har i dag, sa Widerøe-direktøren til TV 2 mandag.