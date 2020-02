Wenches beste tips til turmat

Bladene fra 1 stor potte basilikum eller persille ev en blanding av friske krydderurter eller 1 ss tørkede urter



ca 1 1/2 dl olivenolje



ca 50 g revet parmesanost

Rist/stek pinjekjerne i en stekepanne til de er gylne uten å bli «brune». Legg basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med salt. Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 8-10 dager.

Pinnebrød

Bruk samme deig som til pizzaboller, men lag med kald væske. Lag deigen hjemme før du går ut på tur. Ha litt nøytralolje i en stor boks med lokk eller frysepose/pose (4-6 liters pose) ev med» zip lock», legg i deigen og knyt/lukk igjen posen. Deigen heves i minst 6-8 timer (avhengig av hvor kaldt det er ute).

Skal du ut på en kort dagstur lag deigen med lunken væske.

Steking: Ta en liten del av deigen og trill ut til en lang strimmel, surr godt rundt tuppen på en pinne (ikke for tynn pinne, da vil den brekke). Stek over glørne. Vil du lage en søt variant, ha sukker og kanel i en pose/boks og rull pinnebrødene i blandingen før de stekes over bålet .

Fylte tortillalefser eller potetlefser/ lomper

Forbered hjemme før du går på tur og varm over glørne.

Smør et godt lag kremost med urter på tortillalefser eller potetlefser. Fordel over et tynt lag pesto. Legg over noen skinkeskiver og ev noen skiver gulost (kan sløyfes). Rull lefsene godt sammen. Pakk i aluminiumfolie, smør/pensle gjerne folien med litt smør eller olje før lefserullen pakkes inn, da fester de seg ikke til folien. Før servering legg de foliepakkede lefserullene over/i varme glør i 10-15 min.

Eller i stekeovnen 225 grader.

Krydret tur-gløgg til små og store

Bruk solbærsaft, blåbærsaft eller bringebærsaft, bland ut med litt vann til du får en saft med god smak. Hell i en kasserolle, tilsett 3-4 biter hel kanel ev noen hele anis og 3-4 skiver appelsin med skall (skrubb og skyll appelsinen før den deles opp). Rosiner kan også tilsettes i gløggen. Varm gløggen til kokepunktet og la den trekke i 8-10 før den servers i kopper/ krus.