I en tale til LOs representantskapsmøte på Folkets Hus i Oslo tirsdag viste Gabrielsen til at Norge måtte hatt 130.000 flere jobber i dag for å ha samme sysselsettingsgrad som før finanskrisen.

Jobbskaping må være «jobb nummer én» for regjeringen, fastholdt han.

Likevel faller store grupper utenfor.

– Derfor er det opprørende å se at det gjøres så altfor lite for å hjelpe folk inn i jobb. I stedet for å hjelpe folk inn i jobb, skal man nærmest skremme folk tilbake i arbeid, som om det har noen effekt, sa Gabrielsen.

Han viste blant annet til kuttet i AAP-støtte til unge under 25 år som eksempel.

LO-representantskapet var tirsdag samlet for å vedta sin tariffpolitiske uttalelse før årets lønnsoppgjør. Sekretariatet hadde på forhånd innstilt på forbundsvise oppgjør. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør.