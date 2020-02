Stor undersøkelse: Så mye gir vi barna i lommepenger

– Det er litt opp til dem om de er interessert i å tjene penger eller ikke.

Ikke gjør barna en bjørnetjeneste

Hvor mye lommepenger barna får varierer stort, forteller Simonsen. I noen perioder kan de være veldig ivrige og tjene over 100 kroner i uka, men det blir som regel mindre.

– Hvis jeg er i butikken med en av ungene, og de ser noe de har lyst på, er jeg ikke så veldig nådig. De har en mulighet til å tjene penger, og om de ikke er interessert i det, er det litt deres egen skyld. De får selvfølgelig det de trenger, men er det andre ting, må de tjene penger selv, sier Simonsen.

– Er de fornøyde med ordningen?

– Både og. De skulle sikkert sett at de fikk pengene rett i lomma, eller rett på konto. Men de må lære seg at penger kommer av arbeid. Det er en holdning vi tenker det er fornuftig at de har med seg senere i livet. Man gjør barna en bjørnetjeneste om man gir dem alt de vil ha.

Undersøkelsen fra Danske Bank viser at 42 prosent av barn ønsker å snakke mer med foreldrene om penger. Simonsen forteller at de snakker om temaet en gang i blant.

– Men vi har ikke satt det i system. Det kommer naturlig når de spør om ting, men vi kunne sikkert vært enda mer bevisste på det.

Forsøkte flere ordninger

Nina Maaø-Ruden driver bloggen Smabarnsforeldre, der hun forteller om livet med mann og seks barn på Jevnaker. Paret har i tillegg barn nummer syv på vei.

De eldste barna er på 13, 9 og 8 år. Maaø-Ruden betaler ingen faste beløp til barna i uka, og de får heller ikke penger for å utføre oppgaver. I stedet tar foreldrene det «på gefylen».

– Det betyr ikke at barna ikke bidrar hjemme, men de får ikke betalt for å bidra til fellesskapet. De må komme til oss hvis de trenger noe. De spør, og så får de det de spør om eller ikke. Vi er ikke så opptatt av nøyaktig rettferdighet, så hvis én får hundre kroner, må ikke den neste få det, forteller den vordende syvbarnsmoren.

Hun mener man må finne en ordning som passer for sin familie. Selv har de prøvd litt forskjellig.

– Vi forsøkte at barna skulle få betalt etter innsats, men det var ikke noe for oss. Det ble for avansert og mye å holde styr på. Det ble også krangling og søskenrivalisering om å gjøre oppgaver. Fryktelig mye ble gjort, men det ble også gjort litt halvveis, forteller Maaø-Ruden.

En periode fikk 13-åringen en fast sum hun kunne disponere selv, men foreldrene konkluderte etter hvert med at hun ikke var helt moden nok.

– Alt ble gjerne brukt opp på første kinorunde. Derfor landet vi på ordningen vi har i dag. Jeg tror barna er ganske fornøyde, selv om det selvfølgelig aldri er noe gøy når de får nei.

Involver barna

Også hos familien på Jevnaker varierer det hvor mye barna får i lommepenger hver måned. Maaø-Ruden anslår at 13-åringen i gjennomsnitt får rundt 500 kroner i uka om man teller med kino og lignende.

– De eldre barna får ta del i avgjørelsen selv. «Du fikk hundre kroner på tirsdag, hva tenker du om at du vil ha 150 til nå?», kan vi for eksempel si. På den måten vil vi gjøre dem bevisste på pengebruken.

Hvorvidt barna får penger kommer også an på hvilken dato de spør, for det påvirker hvor mye penger som står på konto. Dette er foreldrene åpne med barna om.

– For vår del er det viktig at det ikke blir tabubelagt at man faktisk tømmer kontoen når man drar kortet. Det tror jeg det blir for mange, og da blir ikke barna bevisste på at økonomien kan gå opp og ned.

– Jeg tror det er viktig å kjenne på hva som er riktig for sin familie, for det er ingen fasit. Det aller viktigste er å involvere barna i økonomien, for det har de godt av, mener Maaø-Ruden.

Åpenhet

Ifølge Danske Banks undersøkelse mener mer enn ni av ti av foreldre at det er deres oppgave å lære barna om økonomi. Seks av ti mener det også er skolens oppgave.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: TV 2

– Åpenhet om økonomi tror jeg er veldig viktig. Man bør snakke med barna om hva man har råd til og ikke, men kanskje enda viktigere om hva man sparer til, sier Tvetenstrand.

Dersom barn får faste lommepenger, mener forbrukerøkonomen det er fornuftig at barna også dekker noen utgifter.

– Det er vanskelig for barn å forstå verdien av penger om de ikke har reelle utgifter. Om ikke utgiftene skal være busskort eller mobilabonnement, er det hvert fall lurt å ha et sparemål.

– Sett barnet inn i det å spare til noe konkret. Kanskje vil de gjøre noe spesielt i sommerferien, som du kan bruke aktivt i hverdagen. Argumentet «Hvis du kjøper det, kan du ikke kjøpe det» er en god måte å lære på.