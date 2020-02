Tirsdag ettermiddag ble dommen klar i den spesielle erstatningssaken Ølen Betong Gruppen hadde anlagt mot staten.

Konklusjonen fra Oslo tingrett er at de hemmelige tjenestene ikke kan lastes for selskapets milliontap i Russland.

I tillegg må Ølen Betong betale 551.000 kroner i saksomkostninger.

I dommen heter det at «det ikke er grunnlag for ansvar for E-tjenesten eller PST, verken objektivt eller på grunnlag av uaktsomhet.»

Pistol, sprøyter og press

Betonggrunder Atle Berge krevde 140 millioner kroner i erstatning etter at de norske hemmelige tjenestene skal ha forsøkt å rekruttere ham og en annen ansatt til å bli informanter.

Rekrutteringsforsøkene må ifølge Berge ha blitt fanget opp av den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Berge og hans ansatte, Kurt Stø, hevder begge de senere ble utsatt for torturliknende avhør i Murmansk, der bedriften satset stort i årene 2009 til 2016.

Stø forklarte i retten at han fikk en pistol mot tinningen, og forsøkt truet til å spionere i Norge for russerne. Berge hevder at han ble truet med giftsprøyter.

Spionfabrikk

Ifølge Berge fikk Ølen Betongs anlegg i Murmansk etterhvert ord på seg for å være en «spionfabrikk», og både han og Stø ble snart utvist fra Russland i ti år.

Ølen Betong Gruppen mener de norske tjenestenes rekrutteringsforsøk var den direkte årsaken til at en millonkontrakt på russisk sokkel gikk tapt.

Berge krevde kompensasjon både for dette og for diverse skattekrav fra Russland, samt bortfall av inntekt i forbindelse med sykemeldingen som ble resultatet av påkjenningene.

Men alt dette er nå altså avvist av tingretten.

Unik sak

Det er første gang de norske hemmelige tjenestene er blitt saksøkt. I rettssaken, som delvis gikk for lukkede dører hadde Ølen Betong en stjernespekket vitneliste.

Blant dem som forklarte seg var spiondømte Frode Berg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og den profilerte ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Atle Berge uttalte til TV 2 tidligere denne måneden at han ikke så bort fra at saken vil bli anket dersom han ikke skulle få medhold i tingretten.

– Om vi ser at det er fornuftig at da blir det anket, sa Berge.

– Jeg har også et kobbel med russiske personer som kan bli vitner. Det kan bli neste mulighet