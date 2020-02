Lørdag morgen hadde ekteparet Birgitte (62) og Svein-Harald Salomonsen (64) fra stått opp tidlig og satt seg foran peisen på hytta Knutsbu ved Altevann i Indre Troms.

Akkurat da de skulle nyte hver sin kopp kaffe og høre på radio, smalt det kraftig like bak dem.

Deretter stod flammene i taket.

Det var Nye Troms som først omtalte saken.

– Vi hoppet, begge to. Smellet var enormt. Vi spratt opp fra stolene våre og forsøkte å slukke brannen, men vi var sjanseløse mot flammene og varmen, sier Svein-Harald Salomonsen til TV 2, og fortsetter:

– Det var bare å komme seg ut. Hytta var fra 60-tallet og knusktørr, og det var mye luft i veggene. Brannen var eksplosjonsartet.

Ifølge Sjøvegan-mannen kom smellet fra en mobil parafinovn som var plassert like bak ekteparet, og på bare noen minutter stod hytta i full fyr.

– Vi tok med oss hunden vår og løp ut. Vi hadde bare på oss ullundertøy siden vi hadde planlagt å dra ut på skitur.

På bare noen minutter var den 60 kvadratmeter store hytta blitt overtent.

Hytta er brent ned. Ikke fare for spredning. De to som var i hytta er sjekket ut av ambulansepersonell. https://t.co/8Cl99DlEP4 — Troms politidistrikt (@polititroms) February 15, 2020

Måtte etterlate seg alt

Det var 13 minusgrader ute da ekteparet fikk tatt seg inn i en nabohytte.

– Vi måtte etterlate oss alt i hytta, absolutt alle klær, briller, telefoner og utstyr. Det eneste vi fikk med oss var hunden, som var livredd, forteller Salomonsen.

Fra nabohytta kunne se de Knutsbu brenne ned til grunnen mens brannvesenet og politiet tok seg frem til den avsidesliggende hytta på snøskuter.

Salomonsen sier at han mener at hendelsen er en ekstra påminnelse om viktigheten av å ha ekstra klær og utstyr i et uthus eller liknende hvis man er på hyttetur langt unna andre hytter.

– Vi er sterkt preget av dette, og hunden vår er fortsatt ekstra skvetten, sier han.

Bygget på dugnad

Salomonsen er styreleder i stiftelsen som eide Knutsbu, som på folkemunne ble kalt Sanitetshytta.

Hytta ble bygget på dugnad på 60-tallet av ansatte i Sanitetskompaniet på Setermoen.

Nye Troms skriver at saken rutinemessig blir etterforsket av politiet, og selv skjønner ikke Salomonsen hva som har skjedd.

– Parafinovnen fungerte fint kvelden før, og den tente også fint lørdag morgen, sier han.

– Ikke vanlig at dette skjer

– På generelt grunnlag kan jeg si at dette ikke er normalt. Det er ikke vanlig at dette skjer med parafinovner, sier branningeniør og -rådgiver Stig Kjørlaug til TV 2.

Han understreker at han ikke kjenner til saken, men sier at eksplosjoner som dette kan skje ved manglende rengjøring av apparatene over tid.

Han forteller at parafinovner, som mange fortsatt har på hytta, er blitt forbudt å bruke i Norge.

1. januar ble det forbudt å bruke fossil oppvarming i norske hjem.

– Det har vært salgsforbud på disse ovnene i to-tre år, og ble fra årsskiftet ulovlig å bruke, sier Kjørlaug.