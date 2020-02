Den italienske skiskytterstjernen Dorothea Wierer (29) er en utøver «alle» har en mening om. De norske utøverne har bare godord å si om kvinnen som tok gull på jaktstarten i Anterselva.

– Jeg elsker Dorothea Wierer. Hun er den kuleste skiskytteren. Jeg er stor fan, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Jeg har kjent henne siden jeg var 16. Hun er seg selv, og har alltid vært den typen man kan tulle med, samtidig som hun har et rått sportslig talent.

Og nettopp den komiske sansen er noe av det Bø liker best med Wierer.

– Hun har god humor og ler av vitsene mine, sier stryningen med et smil.

Vil bedre forholdet mellom Italia og Norge på kvinnesiden

Også Vetle Sjåstad Christiansen er glad i Wierer.

– Tonen mellom oss er veldig god. Vi har konkurrent sammen siden junioralder. Jeg har bare positive inntrykk, sier han til TV 2.

Nordmannen forteller også at han har latt seg inspirere av de andre interessene til den italienske skarpskytteren.

– I år har jeg designet et par briller i hennes ånd, litt «Doro-style», hun har jo eget klesmerke, påpeker Christiansen.

Han har også en plan for hva han skal gjøre med brillene.

– Jeg har lyst til å donere brillene til henne etter at mesterskapet er over, så jeg håper hun tar de i mot. Kanskje jeg kan bidra til å bedre forholdet mellom Italia og Norge på kvinnesiden, sier Geilo-karen.

– Hun liker å ta seg en fest

Sjåstad Christiansen lar seg imponerer over hvordan Wierer klarer å kombinere elitesatsingen med andre deler av livet.

– Hun er litt annerledes. Hun liker å leve det litt mer normale livet, som å ta seg en god afterski her i Val di Fiemme hvor hun bor. Hun har kanskje ikke den norske treningsmentaliteten i grunn. Hun er best, så det er deilig å se at det er flere veier til Rom.

– Hun liker å ta seg en fest, jeg liker å stå slalåm og ta badstu. Vi er litt to sider av samme sak. Jeg er litt mindre diva, jeg kommer ikke i helikopter på trening, men det er dritkult at hun gjør det.

– Vi har hørt historier fra jentegarderoben

Italias store skiskytterstjerne er også kjent for å være opptatt av å se bra ut til start. Det er også en snakkis i miljøet.

– Vi legger merke til det at flere av våre utenlandske venner steller seg litt mer før skirenn. Det er viktig at ting matcher og at de ser bra ut. Vi har hørt historier fra jentegarderoben der utøvere står og tar på maskara istedenfor å varme opp ti minutter før start. Det er litt andre prioriteringer kanskje, sier Sjåstad Christiansen.

– Sånn som det er nå, så er jo Wierer best. Skal se om jeg har noe å lære. Kanskje jeg skal matche outfiten til morgen jeg og.