Prissjokk hos billigkjede

En kunde oppdaget at Freia Melkehjerter var på tilbud hos Nille. Tilbudet viste seg å være på 35 kroner, eksklusivt for medlemmer. Er du ikke medlem koster det 45 kroner. Er dette et godt tilbud?

Matkontrollen har på bakgrunn av tips fra denne kunden sammenlignet prisene på ti sjokoladeprodukter som finnes hos flere store kjeder som Nille, Meny og Rema 1000.

Handlekurven består av kjente sjokoladeprodukter fra blant annet Freia og Nidar. Varene ble kjøpt hos de ulike butikkene på omtrent samme tidspunkt. Både Smash og Twist finnes bare i mindre poser hos Nille. Derfor er det tatt høyde for kilopris.

Rema 1000 billigst

Hos Rema 1000 kostet hele handlekurven 326 kroner. Hos Meny er det dyrere, 362 kroner for samme kurv. Nille er derimot dyrest i vår prissjekk med 378 kroner.

VILLE FØLT SEG LURT: Høyskolelektor, Dag Inge Fjeld, sier at folk flest forventer at Nille skal være blant de billigste. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen

Dag Inge Fjeld, høyskolelektor for markedsføring ved Høyskolen Kristiania, er overrasket over prisforskjellene.

– Man forventer at Nille skal være det billigste av de billige, og herunder at sjokoladen på Nille skal være billigere enn de andre billige, sier han til Matkontrollen.

Fjeld stusser over at Nille faktisk ikke er lavere på pris enn Rema 1000, i minste fall på samme nivå.

– Det hadde jeg forventet. Hvis jeg hadde opplevd å kjøpe Melkesjokolade som hadde vært billigere et annet sted, så hadde jeg følt meg lurt og misledet av det Nille skal forsøke å være, sier Fjeld.

Dårlig medlemstilbud?

Men la oss se på medlemstilbudet av Melkjehjerter hos Nille. Førpris er 45 kroner. Det er mer enn prisen hos både Meny og Rema 1000.

Selv om du får medlemstilbud på Melkehjerter hos Nille, er handlekurven med de ti produktene fortsatt dyrere enn hos Meny og Rema 1000.

– Det er virkelig ille. Det er fullstendig krise. Man tror at med medlemskapet så er dette billigste av det aller billigste. Når ikke det er det engang, da er det problematisk. Da ville jeg virkelig følt meg lurt, sier eksperten til Matkontrollen.

– Ikke dyrt hos Nille

Kjersti Hobøl er den øverste sjefen i Nille. Hun sier at sjokolade ikke er dyrt hos Nille.

– Nille er en liten aktør når det gjelder innkjøp av sjokolade i forhold til for eksempel dagligvare (Rema 1000 og Meny, red. anm.) Vi har færre butikker, og mye lavere innkjøp fra for eksempel de som selger Freia-produktene. Men kundene våre er opptatt av at vi har disse produktene i butikken, slik at de har muligheten til å kjøpe de hvis de ønsker, sier hun.