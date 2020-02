– Vår Jon sovnet stille inn på Sagenehjemmet i natt. Vi trøster hverandre, skriver Horn på Facebook.

Som trommeslager var Christensen ansett som en av Norges største jazzmusikere, og han var internasjonalt kjent gjennom ulike innspillinger og samarbeid.

Christensen mottok Spellemannsprisen i jazz i både 1977 og i 1992.

Han giftet seg med tidligere kulturminister og skuespiller Ellen Horn i 1988.

– Så har eneren forlatt oss. Jon - Jon Christensen. Men du verden så mye han har etterlatt seg og som vil være med oss for all fremtid. Så show at du kom var det siste han sa og smilte Jon-smilet sitt da jeg besøkte han i går. Verden har blitt et bedre sted med eneren som kunne være både her og der. Det vil han fortsatt være. God tur til hvor du enn skal - jeg er stolt over å kunne si at jeg var din venn. Takk Jon, skriver Christensens venn og musikkjournalist Tor Hammerø på Facebook.

Til TV 2 forteller Hammerø at han besøkte Christensen mandag.

– Vi var så heldige at vi fikk besøkt han senest i går. Da fikk vi gode og varme på innspill på vei inn døra, han sa: «så show det var at du kom». Det var hans måte å uttrykke seg på, forteller han til TV 2.

Hammerø beskriver dødsfallet til Christensen som om en vegg har rast sammen. I hans øyne var han den største musikeren i Norge – uansett hvilken sjanger.

– Christensen hadde respekt og beundring, hvor enn du spør. Han hadde et unikt spill som løftet hundrevis av plater og tusenvis av konserter verden over, sier Hammerø.