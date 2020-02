– De 85 løyvene tilbakekalles fordi Vlantana ikke oppfyller kravet til god vandel, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding tirsdag.

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har avdekket en rekke lov- og regelbrudd hos Vlantana Norge, deriblant alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistreing av timelister og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

– Jeg vil si at det var sovjetisk og forbrytersk, uttalte en tidligere ansatt i selskapet til TV 2 i november.

Første gang

Ifølge Statens Vegvesen er dette første gang de tilbakekaller løyver på grunn av vandel.

– God vandel er et av vilkårene for å ha transportløyve i Norge. Oppfyller du ikke kravene så får du ikke drive transportvirksomhet. Vi skal ha en enhetlig praksis med like vilkår i transportnæringen, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Selskapet fikk fire uker på å klage på vedtaket, og løyvene løyvene vil først bli utgyldige når klagefristen går ut.

Avvikler selskapet

Til TV 2 opplyser styreleder Vladas Stoncius Jr. i en epost at generalforsamlingen i selskapet har bestemt å legge ned driften fra og med 1. mars.

Han opplyser om at han er uenige i beslutningen til Statens vegvesen, og at de kommer til å klage på den.

– Etter å ha vurdert alle utfordinger som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet, skriver han i eposten.

Han opplyser om at selskapet vil ha oppfylt alle sine kontrakter og økonomiske forpliktelser i starten av mars.

Ifølge styrelederen er 75 av de 85 løyvene allerede innlevert til Statens vegvesen. De ti siste vil leveres tilbake ved avviklingen av selskapet.

– Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen, skriver styrelederen.

Ifølge Stoncius Jr. mener selskapet at de nå oppfyller alle krav til fortsatt drift.

– Situasjonen har imidlertid ført til at Vlatana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.