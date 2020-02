Slik er Putins spill om makten

Tyrkiskstøttede opprørere på vei til frontlinjen i Idlib. Foto: Ghaith Alsayed/AP/NTB scanpix

Ifølge vestlig etterretning preges denne regionen av en økende stormaktsrivalisering.

I forrige uke truet Tyrkias president med å angripe syriske regjeringsstyrker «overalt», etter voldsomme kamper i Idlib mellom tyrkisk-støttede opprørere og syriske regjeringsstyrker.

Mens Tyrkia anklaget Russland for løftebrudd, svarte Russland med å hevde at Tyrkia ikke griper inn mot terrorister.

– Tyrkia har påtatt seg ansvaret for å nøytralisere terrorgrupper. Men alle disse gruppene iverksetter angrep mot den syriske hæren fra Idlib og oppfører seg aggressivt mot russiske militæranlegg, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Har motstridende interesser

Høsten 2015 gikk Russland aktivt inn i konflikten i Syria på regimets side, og førte en voldsom luftkrig mot Bashar al-Assads fiender. Tyrkia har på sin side støttet opprørsgrupper.

Syriske regjeringsstyrker i byen Kafr Hamra. Foto: AFP/NTB scanpix

Selv om Tyrkia og Russland står steilt mot hverandre, tror seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI at de klarer å finne kompromissløsninger.

– Russland og Tyrkia har motstridende interesser. Syria (Assad) og Russland vil gjerne sikre seg kontroll over hele Syria, mens Tyrkia er engstelig for at en ny flyktningstrøm vil komme over grensene, sier Lodgaard til TV 2.

Syria var brutt opp i forskjellige opprørsgrupper da Russland og Iran trappet opp støtten til Assad, for at han skulle holde på makten. I august 2016 begynte russiske kampfly å bruke Iran som base for å bombe Syria.

Flukten fra kamphandlingene gjør at trafikken går sakte mellom byene Sarmada og Dana i Idlib-provinsen. Foto: Abdulaziz Ketaz/AFP/NTB scanpix

I fjor høst rykket russiske styrker inn i områder nordøst i Syria sammen med syriske regjeringssoldater, etter at amerikanske styrker trakk seg tilbake fra områder som hadde vært kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen.

Benytter anledningen

Nå benytter Russland anledningen til å snakke med alle land i området, og styrke relasjoner, mener Lodgaard.

– Russland benytter seg av at det amerikanske diplomatiet i regionen er veldig svakt, sier Sverre Lodgaard til TV 2.

I Midtøsten har Russland tydelige ambisjoner om å utfordre en USA-dominert verdensorden. Putin, som beveger Russland i en stadig mer autoritær retning, har tidligere langet ut mot det han ser som amerikansk dominans i geopolitikken.

Estlands etterretningstjeneste (EFIS) ser den russiske militæroperasjonen i Syria som et forsøk på å styrke landets sørflanke mot USA. Russland har de siste fire årene økt sitt militære nærvær i Syria, og etablert nye baser i nord i tillegg til å styrke Syrias største havn Tartus og flybasen Hmeimim.

Russiske styrker i Hasakeh-provinsen nordøst i Syria. Foto: Delil Souleiman/AFP/NTB scanpix

Syria er dessuten en viktig plattform for russiske operasjoner i Afrika, heter det i 2020-rapporten fra EFIS. Fra basene i Syria kan russiske leiesoldater, fartøy og skip nå det afrikanske kontinentet. Russland har inngått avtaler om militært samarbeid med 21 afrikanske land.

Sementerer sin rolle

Ifølge generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, sementerer Russland sin rolle som stormakt i Midtøsten.

– Ved å bekjempe opposisjonen i Syria og legge premissene for en politisk løsning, sitter Moskva, sammen med Iran, igjen med innflytelse og kontroll over store deler av Syrias strategiske ressursgrunnlag, sa E-sjefen nylig i sin årlige redegjørelse i Oslo Militære Samfund.

Iran har det siste halvåret vist at de vil slå tilbake mot amerikansk sanksjonspolitikk, noe som ifølge Etterretningstjenesten øker faren for en militær opptrapping mellom USA og Iran.

– Konflikten med Iran er retningsgivende for USAs tilstedeværelse i regionen, sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard.

Irakiske sikkerhetsstyrker under Soleimanis begravelse i Bagdad. Foto: Nasser Nasser/AP/NTB scanpix

Siden 2012 forsøkte Qassem Soleimani, lederen for den iranske Revolusjonsgarden og hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen, å styrke Syrias regjering. Høsten 2016 var Soleimani i Aleppo for å lede de iranske elitestyrkene, i samarbeid med russiske og syriske myndigheter.

Kan eskalere til regional krig

I januar ble den mektige iranske militærlederen drept i et amerikansk droneangrep. Likvideringen sendte sjokkbølger gjennom verden, og har skapt frykt for en storkrig.

– Likvideringen av general Qassem Soleimani gjør situasjonen ytterligere betent, og konflikten har på sikt potensial til å eskalere til en regional krig, sier generalløytnant Morten Haga Lunde om trusselbildet i regionen.

Faren for en militær opptrapping mellom USA og Iran påvirker også utviklingen i Irak. Den sosiale uroen i Irak fører dessuten til at terrorgruppen IS kan komme til å styrke seg i Irak, ifølge Etterretningstjenesten.

– På kort sikt er det faren for en militær opptrapping mellom USA og Iran som er den største trusselen i Midtøsten. Utviklingen i Irak vil gjennom 2020 fortsatt være knyttet til nabolandet Iran og Teherans konflikt med Washington. Iran fester grepet om det irakiske sikkerhetsapparatet gjennom irakiske militser som de kontrollerer, sier etterretningssjefen.