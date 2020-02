Det britiske ekteparet David og Sally Abel har nå fått påvist smitte av det nye koronaviruset, sammen med flere titalls andre passasjerer på Diamond Princess.

TV 2 har tidligere omtalt Abels historier fra karantenen, hvor han blant annet omtalte cruiseskipet som «et flytende fengsel».

Cruiseskipet har vært i karantene siden 3. februar, og ligger til kai i den japanske havnebyen Yokohama. Amerikanske myndigheter startet søndag evakuering av flere hundre amerikanske passasjerer fra skipet. Britiske myndigheter er i forhandling for å evakuere sine borgere.

– Det kommer til å være en stille periode nå. Vi har blitt testet positive og reiser til sykehus snart, skrev David Abel på sin Facebook-side tirsdag.

Tviler på diagnose

Bare minutter senere kom briten likevel med en ny oppdatering, hvor han betviler diagnosen ekteparet fikk av japanske myndigheter.

– Jeg tror rett og slett at dette er lureri. Vi blir IKKE sendt til sykehus, men til et vandrehjem. Dit blir folk sendt mens de er i karantene, skriver han på Facebook.

Abel sier til britiske Sky News at han tviler på om han faktisk testet positiv for koronaviruset, og at han i så fall burde bli sendt direkte til sykehus.

Virusfrykten sprer seg til Japan

I Kina er nå over 70.000 mennesker påvist smittet av koronaviruset, og minst 1868 mennesker har mistet livet.

Om bord på Diamond Princess i Japan har rundt 450 personer fått påvist smitte så langt.

Her forteller David om livet om bord på virusskipet:

Japanske myndigheter frykter konsekvensene dersom viruset sprer seg i landet. Nå har de blant annet kansellert et planlagt maraton i hovedstaden Tokyo, hvor 38.000 mennesker var ventet å delta.

Debatten Japan er nå preget av hvordan koronaviruset vil påvirke gjennomføringen av de 32. olympiske sommerlekene, som etter planen starter i juli. OL blir sett som svært viktig for landets økonomi, og japanske myndigheter har lenge forberedt seg til arrangementet.