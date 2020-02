– Jeg har ingen anelse om hva de driver med, men vi ler godt av det. Samtidig er det ganske rart, sier Christine Lind Pedersen (33) til TV 2.

Hver eneste dag dukker det opp turister utenfor frisørsalongen hun jobber i, Høst frisør, i Tromsø.

– Noen tar snikbilder av meg, og noen tar helt åpenlyst bilder av det som skjer inne i salongen, sier hun.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

Knipser bilder av kunder og ansatte

Høst holder til helt nord i gågata i Tromsø, og har store vinduer ut mot gata.

Dette er ei gate turistene ofte spaserer i – og hver eneste dag stopper mange opp og titter inn i frisørsalongen.

– Hver eneste dag dukker de opp. Mange tar bilder, og noen bare står der og glor. Kundene synes at det er litt spesielt, og det gjør jo vi også, sier Lind Pedersen til TV 2.

– Hva er det de er fascinert av?

– Jeg har ingen anelse! Jeg vet ikke om det er vi som jobber der, eller om det er interiøret eller det at kundene har sølvfolie i håret, eller om at mange har blondt hår eller hva. Jeg lurer veldig selv, svarer Lind Pedersen.

OMSVERMET: De ansatte på Høst frisør opplever daglig at turister står i disse vinduene og titter inn, og fotograferer. Foto: Google Maps

I mange feriealbum

Daglig leder hos Høst frisør, Linn Veronika Hansen, bekrefter at turistene daglig står utenfor frisøren for å se hva som skjer der inne.

– Jeg tror vi er i mange feriealbum rundt omkring i verden, sier hun.

Lind Pedersen sier at fotograferingen noen ganger kan bli ubehagelig både for henne og for kundene.

– Det var en turist som lusket rundt og presset seg inn mellom busken utenfor og veggen. Da blir det litt mye. For min del går det greit, men for kunden min var det litt ubehagelig, så da måtte jeg stille meg foran vinduet slik at hun ikke ble tatt bilder av, sier Pedersen.

– Hva slags nasjonaliteter har turistene som stopper opp?

– Han i busken var asiatisk, men det er alle slags turister fra hele verden som tar bilder.

TURISTBOOM: Utsikt over Tromsø by, sett fra Fjellheisen. Bildet viser Tromsøbrua, Tromsøya, Ishavskatedralen og Tromsøysundet. Foto: NTB Scanpix

Turistboom i Tromsø

I 2018 kåret reisenettstedet Tripadvisor Tromsø til verdens tredje beste opplevelsesdestinasjoner. La Fortuna de San Carlos i Costa Rica kom på førsteplass, og Kauai på Hawaii kom på andreplass.

Ifølge nettstedet var det særlig tre ting som Tromsø vinner fram på: Guidede turer på fjorden, nordlyset, og mating av reinsdyr.

Mellom 2009 og 2018 økte kommersielle overnattinger i Tromsø med over 66 prosent.

Ifølge Troms fylkeskommune la turister på jakt etter nordlyset, (frisører?) og vinteropplevelser igjen 2,3 milliarder samme år som Tripadvisor kåret byen til verdens tredje beste opplevelsesdestinasjon.