Tirsdagen blir preget av perioder med nedbør, vind og glimt av sol.

Lengst nord i landet er det ventet både snø og vind, men ifølge meteorolog Lillian Bergheim vil dette roe seg utover dagen.

– I Nordland er det mildt og nedbør i formiddag, men temperaturen vil synke og nedbøren vil avta utover dagen, sier hun.

Det er ventet nedbør i form av hagl og regn fra Trøndelag til Rogaland i Vestland.

– Det er en liten fare for torden, sier hun.

Hun sier det er ventet en del vind langs Vestlandskysten, men utover ettermiddagen og kvelden vil den roe seg.

Det beste tirsdagsværet er i Sør-Øst Norge, med glimt av sol og noe vind i områdene rundt Vestfold og Østfold. Ifølge Bergheim vil plussgradene avta mot onsdagen.

Fint – så ruskete

Det er all grunn til å glede seg til onsdagen. Da kommer nemlig finværet.

– Onsdagen gir mye fint vær i hele landet, sier Bergheim.

Snø- og regnbyger strekker seg fra nordlige strøk og sørover til Trøndelag og Vestland, men Bergheim sier dette vil gi seg ganske fort.

– Etter en fin dag på onsdag, blir det ruskete fra torsdag av, generelt i hele landet, sier hun.

Det venter nemlig en ny runde med mye nedbør inn mot helgen. Ifølge Bergheim vil det komme innover hele Sørlandet, og bre seg nordover i løpet av torsdag og fredag.

– På Vestlandskysten kan det komme opp i storm styrke på fredag. Det kan bre seg helt opp til Nordland, forklarer hun.

Østlandet vil også være preget av nedbør på torsdagen og deler av fredagen.

Gode vinterferieforhold

For de vinterferierende er det Østlandet som får de beste forholdene, til tross for at snø og vind preger værforholdene i fjellet.

Fjelloverganger:

E16 Åpen

Rv15 Åpen.

Rv52 Kolonne, ventetid ca. 2timer.

E134 Stengt, åpner ikke i dag.

Rv7 Stengt.

Fv50 Stengt, åpner ikke i dag.

Rv13 Stengt, åpner ikke i dag.

Fv53 Stengt. Ny vurdering kl.14:00 — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 18, 2020

– De fleste fjellovergangene mellom nord og sør er stengt eller kjører kolonne, men det er håp om bedring i kjøreforholdene, sier hun.

Likevel presiserer hun at de beste vinterferieforholdene mot helgen er på Østlandet.

Mandag var det værkaos i fjellet. 50 fjellturister satt værfast på Haukeliseter fjellstue i Vinje kommune. I tillegg var det flere fjelloverganger som ble stengt.