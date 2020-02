Kastet deg på vegetarbølgen? Da bør du være obs på dette

– De aller fleste sier at kjøtt er noe de setter pris på, og de aller fleste spiser kjøtt så og si hver dag. Samtidig ser vi en økende interesse for det å ha et vegetarisk spisemønster, og å redusere noe på kjøttmengden. Men fortsatt er det veldig få som er vegetarianere. Tre prosent av befolkningen sier at de er vegetarianere, sier hun.

På 50-tallet spiste nordmenn rundt 30 kilo kjøtt per person i året. I dag er vi oppe i 54 kilo kjøtt per person. Og det er de unge som spiser mest.

– Vi ser jo at veldig mange av de matrettene som appellerer til de unge, som taco, pastaretter og pizza, mange av de inneholder jo kjøttdeig og karbonadedeig eller andre typer rødt kjøtt, så det er nok en av grunnene til at de unge har et høyere forbruk av rødt kjøtt og kjøttdeig enn de eldre, sier hun.

Stadig flere vegetarprodukter

Til tross for at vi spiser mer kjøtt nå enn før, ser vi en økende interesse for plantebasert kosthold, særlig blant de unge. Og ifølge SIFOS undersøkelse er de unge også mer åpne for å kjøpe ferdig bearbeidede vegetarprodukter, enn de eldre.

VURDERER UTVALGET I BUTIKK: Isabel Bråthen har sett nærmere på innholdet i vegetarproduktene som finnes i butikk. Foto: Matkontrollen/TV 2

Ernæringsrådgiver Isabel Bråthen fra Myrens ernæring har på oppdrag fra Matkontrollen sett nærmere på et utvalg av vegetarproduktene som finnes i butikk.

Bråthen har sett nærmere på erstattere for burgere, pølser, kjøttboller og kjøttdeig. Om butikkenes farsealternativer sier hun dette:

– Den største forskjellen her også blir jo andelen mettet fett. Det er mye mindre mettet fett i disse produktene. Hvis man skal velge bort kjøtt og kjøttdeig, så ville jo jeg kanskje oftest valgt å erstatte det med for eksempel linser eller bønner. Men det som er positivt med å se på disse er at de har mye lavere saltinnhold enn de andre produktene vi har sett på hittil.

Ultra-prosessert

Jevnt over er det likt eller høyere mengde salt i vegetarproduktene, men på den andre siden inneholder de fleste produktene betydelig mindre mettet fett enn i tilsvarende kjøttprodukter.

– Det man må huske på er at det fortsatt er ferdigmat. Personlig ville jeg nok heller ha laget noen av disse burgerne selv, det er veldig enkelt, men som en av-og-til-variant så er det en fin måte å kunne redusere kjøttforbruket sitt på, sier hun.

Bråthen forteller at mye av den ferdige vegetarmaten er ultra-prosessert. Det vil si matvarer som i stor grad er endret fra sin opprinnelige form, og som kjennetegnes med lange innholdslister med stoffer man sjeldent finner på kjøkkenbenken.

– Studier viser at mennesker som spiser mye ultra-prosessert mat er mer utsatt for fedme. Man er allikevel uenige når det kommer til hvor skadelig ultra-prosessert mat egentlig er for oss, sier Bråthen.