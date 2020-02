Det bekrefter Amazon-gründeren på sosiale medier mandag kveld norsk tid.

Jeff Bezos har blitt kåret til verdens rikeste to år på rad etter at han tok over stafettpinnen fra Bill Gates i 2018.

Vil støtte mange

– Klimaendringer er den største trusselen for vår planet. Jeg vil jobbe side om side med med andre for å utforske allerede kjente metoder, og nye metoder som kan brukes til å bekjempe klimaendringer. En planet som vi alle deler, uttaler Bezos.

Bezos skriver at han vil gå bredt ut med støtte og han oppfordrer alle og enhver til samhandling.

– Dette globale initiativet vil støtte forskere, aktivister og organisasjoner. Enhver innsats som som tilbyr en reell mulighet til å bevare og beskytte den naturlige jorden. Det kommer til å kreve kollektiv handling fra store selskaper, små selskaper, land, globale organisasjoner og enkeltpersoner, skriver han.

Enormt beløp

Ifølge Forbes hadde Bezos i 2019 en formue på elleville 131 milliarder amerikanske dollar. Det tilsvarer i overkant av 1217 milliarder norske kroner.

– Jeg forplikter meg til å gi 10 milliarder dollar til å begynne med, og vi vil begynne med å utbetale tilskudd i sommer. Jorden er den ene tingen vi alle har til felles, la oss beskytte den sammen, avslutter Bezos med.

Selskapet Jeff Bezos har tjent seg søkkrik på er velkjente Amazon.com. Det blir vurdert til å være verdens mest verdifulle selskap.

Ikke i sparemodus

Bezos har tatt hatt på seg spanderbuksene i det siste og i forrige uke ble det kjent at gründeren hadde kjøpt det antatt dyreste huset i Beverly Hills i Los Angeles.

En enorm villa med en tilhørende tomt på over 36.000 kvadratmeter fant Bezos passende. Boligen hadde en prislapp på 1,5 milliarder norske kroner.

Nylig var Bezos også fremme med sjekkeheftet og cashet ut rundt 500 millioner norske kroner for kunstverket «Hurting the Word Radio #2», malt av Ed Ruscha.