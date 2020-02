I den daglige oppdateringen fra provinsens helsekommisjon opplyses det om 1.807 nye smittede, en nedgang i antallet nye smittede sammenlignet med dagen før.

En ny analyse foretatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) tyder på at spredningen av covid-19-viruset kan være i ferd med å bremse opp, ifølge DPA.

WHO peker samtidig på at det er for tidlig å si om nedgangen fortsetter.

