Frustrert Lampard: – Maguire skulle hatt rødt kort

Chelsea - Manchester United 0-2 (0-1)

Midt i førsteomgang havnet Michy Batshuayi og Harry Maguire i duell rett foran Chelsea-benken. Maguire falt i bakken og strakk ut foten som traff Batshuayi i skrittet.

Chelsea-benket raste, VAR sjekket situasjonen, men konkluderte med at det ikke var rødt kort.

Den avgjørelsen var ikke Frank Lampard enig i.

– Maguire skulle hatt rødt kort. Jeg mener det var derfor VAR ble tatt inn. Det er rett og slett feil avgjørelse. Det er veldig forvirrende. Alle jeg har snakket med sier det samme, sier Chelsea-manageren, tydelig oppgitt, på pressekonferansen etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær mener at dommerens konklusjon var riktig.

– Jeg syns ikke det er rødt. Han beskytter seg selv. Det ser ut som han er i ferd med å få en fyr over seg. Han (Batshuayi jou. Anm) får beina hans der hvor det gjør vondt, sier Solskjær.

Maguire: – Ikke min intensjon

Etter kampen ble Maguire spurt om hendelsen. Han hadde følgende forklaring:

– Jeg følte at han skulle falle på meg og reaksjonen min var strekke ut foten for å prøve å holde ham oppe. Det ser nok verre ut på TV enn det var, forklarer Maguire og legger til:

– Det var ikke et spark og det var ikke intensjonen min eller noe sånt. Det var bare min naturlige reaksjon å strekke ut foten. Jeg mener det var riktig avgjørelse å ikke gi meg rødt kort.

Men Maguire innrømmer at han var nervøs mens han ventet på VAR-avgjørelsen.

– Jeg visste at jeg hadde truffet ham, men jeg visste at jeg ikke hadde en intensjon om å skade eller sprake ham. Jeg sa unnskyld til ham, men det var fint at dommerne var fornuftige, sier United-kapteinen.

– Maguire lyver i intervjuet

Den forklaringen kjøper ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg er ikke stolt over å si det, men dette har jeg gjort et par ganger selv. Du blir dyttet over ende og du blir frustrert, litt forbannet, og da kan du miste hodet i et halvt sekund. Det er det Maguire gjør. Han strekker ut foten og stempler Batshuayi i skrittet, for å si det rett ut. Her burde ha vært sendt i garderoben, mener Mathisen.

– Det kan godt være at det er hans forklaring i saken, men den forklaringen synes jeg ikke er veldig god. Han ser ut som en veldig skyldig mann like etter hendelsen, fortsetter han.