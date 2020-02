Klokken 20.47 mandag kveld fikk politiet melding om et ran av en kolonialforretning ved Badedammen i Stavanger.

På Twitter oplyser Sør-Vest politidistrikt at en mann skal ha kommet inn i butikken og truet til seg penger ved å si at det var et ran.

Det er uklart om det er brukt noen gjenstand til å true med under ranet.

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt sier til TV 2 at mannen har fått med seg penger fra ranet, men vil foreløpig ikke si hvor mye det dreier seg om.

Politiet gjør undersøkelser på stedet.