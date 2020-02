Da Norsk Telegrambyrå (NTB) sendte ut en såkalt hastemelding om at restauranten Omakase i Oslo får Michelin-stjerne, klarte ikke Geir Pollestad å holde fingrene borte fra tastaturet.

– En god illustrasjon på sentralmakta/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne. Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra - men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie, skrev Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har likt innleget.

Innlegget får næringsminister Iselin Nybø (V) til å riste på hodet.

– Dette er å snakke ned dyktige fagfolk og gode, norske råvarer. Jeg var på utdelingen og så den stoltheten og den gleden de flinke fagfolkene ble belønnet med. Det er et kvalitetsstempel, sier Nybø til TV 2.

FÅR REFS: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad. Foto: Terje Pedersen

Nybø: – Surmaga!

Fire norske restauranter fikk utdelt sin første stjerne under den prestisjetunge Michelin-utdelingen mandag. Restauranten Re-naa i Stavanger rykket opp til to stjerner og har dermed flest i Norge.

– Jeg bor jo selv i nærheten av Michelin-restauranten i Stavanger og har sett hva det betyr for nabolaget og hele byen. Det gir et løft. Dette er en gledens dag og dette handler om gode råvarer fra bønder, fiskere og dyktige fagfolk. Tenk hva dette betyr for Norge som matdestinasjon, sier næringsminsiteren.

Hun mener Senterparti-toppene er surmaga.

– Makan til surmaga greier. Det er ikke sånn at jeg eller andre går på Michelin-restaurant hver dag og det er helt frivillig, men dyktige fagfolk og norske råvarer skal du ikke snakke ned. Dette var så surmaga at jeg ikke forstår hva det er for noe. Det hører ikke noe sted hjemme.

NY STJERNE:. Michelin-guidens gjeve stjerner for de Nordiske landene deles ut i Olavshallen i Trondheim mandag ettermiddag. Norske Re-Naa og Svein Erik Renaa mottok to michelin-stjerner. Foto: Ole Martin Wold

Fylkesordfører reagerer

Utdelingen fant sted i Trondheim. Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) er heller ikke imponert over Sp.

– Den største distriktsnæringen hos oss er matproduksjon. De fortjener all honnør de kan få. Bysnobber fra Senterpartiet finnes ikke i Trøndelag, så dette må være en som er lite representativ for alle fra Senterpartiet som feirer her i Trøndelag idag, sier han til TV 2.

Sandvik sier det er en festdag i Trondheim og Trøndelag.

– I Trøndelag feirer vi verdensklassekokker som gir æren for stjernene sine til produsentene som gir dem råvarer fra hele Trøndelag. Fiskerne fra kysten, bøndene innover landet, sør-samene med reindrifta og alle andre små og store leverandører. For oss er dette en feiring av hele Trøndelag. Og ikke minst alle som jobber med mat i fylket vårt.

Vedum og Pollestad har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag kveld.