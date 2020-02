Bergensbanen fortsatt stengt etter snøskred

– Jeg kan ikke love noen umiddelbar bedring i fjellet. Der vil det fortsatt være utfordrende værforhold det nærmeste døgnet, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det snør og blåser godt på en rekke fjelloverganger i Sør-Norge mandag kveld.

E134 over Haukeli, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og fylkesvei 53 Årdal-Tyin er alle stengt på grunn av uvær og åpner ikke mandag.

Vegtrafikksentralen opplyser mandag kveld at E134 Haukelifjell heller ikke blir åpnet tirsdag.

I tillegg er det kolonnekjøring ved flere andre overganger. Disse kan bli stengt på kort varsel, opplyser Vegtrafikksentralen.

E134 Haukelifjell, blir ikke åpnet i dag, eller i morgen 18/2 pga uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 17, 2020

50 sitter fast på fjellhytte

Bergens Tidende skriver at 50 gjester sitter fast på Haukeliseter fjellstue i Vinje kommune på grunn av uværet.

– Det er ikke noen utsikter til at vi kommer herfra i dag. Det blåser liten storm, og det er umulig å komme seg noe sted. Vi er flere som har måttet melde fra til arbeidsgiver om at vi ikke kommer på jobb, sier Erlend Eggestad, som er en av dem som er innesperret på fjellstua.

Daglig leder Håkon Aarthun ved Haukeliseter fjellstue sier at snøen legger seg i fonner, og at det har kommet to meter snø opp på en dør.

– Det er sjelden vi opplever at det er stengt over så lang tid som dette. Det kan gjerne være stengt noen timer, men nå ser det ut til at E134 Haukeli blir stengt i et par døgn, sier han.

Aarthun legger samtidig til at de har nok mat og drikke, og at det ikke er noen fare for gjestene.

Snøskred stopper tog

Det har vært meldt om stor rasfare flere steder mandag. Det er meldt om spesielt høy snøskredfare i Voss- og Hardangertraktene, som lå på rødt varsel på Varsom.no.

Det er betydelig snøskredfare mange steder i #SørNorge i dag. Faren er STOR i #Voss og #Hardanger. Årsaken er kraftig vind og mye nysnø. Følg med på snøskredvarsler på https://t.co/GC9ddCJA0z. pic.twitter.com/b57DM8lJLW — Meteorologene (@Meteorologene) February 17, 2020

Vy har innstilt nattogene mellom Oslo og Bergen. Årsaken er at et snøras mellom Myrdal og Ustaoset sperrer skinnegangen. Opprydningsarbeidet vil ta tid, og Bane Nor opplyser at de først vil komme med en oppdatering tirsdag klokken 12.

– Det var et brøytetog som oppdaget raset, og meldte det inn klokken 14.03, sa kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterhold ved Bane NOR til TV 2 tidligere mandag.

Samtidig er strekningen Myrdal-Flåm stengt på grunn av rasfare, og Flå-Nesbyen stengt på grunn av et tre som har falt over sporet. Begge strekningene ligger på Bergensbanen.

Vy opplyser på sine nettsider at de ikke vil sette opp alternativ transport for togene som er innstilt på Bergensbanen, på grunn av svært utfordrende værforhold i fjellet.