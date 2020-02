Drømmekveld for United i Chelseas VAR-mareritt

Han håper å få se mer av det han så mot Chelsea fremover.

– Nå har vi fire kamper på rad uten å slippe inn mål og det er et fundament å bygge videre på, også har vi spillere som har kvaliteter som vi må få frem oftere. Bruno er en vi har savnet, for han har en x-factor i siste tredjedelen, sier United-manageren.

VAR-mareritt for Chelsea

Chelsea fikk en utfordrende start på kampen da N'Golo Kanté måtte gi seg for kvelden allerede etter elleve med det som virket å være en muskelskade. Inn kom Mason Mount.

Tyngre skulle det bli. For mens Martial endte måltørken, fortsetter den for Chelsea - selv om ballen var i nettet to ganger.

Chelsea gikk rett i angrep etter pause og ti minutter ut i omgangen satte Kurt Zouma ballen i nettet under en corner og Stamford Bridge ristet av glede.

Men gleden ble kortvarig da VAR annullerte scoringen etter en dytt i ryggen fra César Azpilicueta på Brandon Williams i feltet under corneren. TV-bildene viste at Azpilicueta ble dyttet av Fred i forkant.

VAR forklarer avgjørelsen med at Azpilicueta dyttet Williams med to hender og derfor påvirket Williams sin mulighet til å klarere ballen. VAR mener også kontakten mellom Fred og Azpilicueta i forkant var normal. Den avgjørelsen fikk Chelsea-spillerne til å koke. Istedenfor at det sto 1-1, økte United til 2-0 like etterpå.

I det 77. minutt tente innbytter Olivier Giroud nytt håp i Chelsea-leiren da han stanget inn reduseringen. Men også denne ble annullert, denne gangen for offside.