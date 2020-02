Det hører med til historien at formatet var annerledes enn det vi kjenner i dag, og det fantes knapt sprintspesialister.

Likevel ble det ganske naturlig bare denne ene sprintseieren til Bjørn Dæhlie, som attpåtil har vunnet sprintcupen sammenlagt. Den gang var «sprint» alle renn fra 10 kilometer og kortere...

Dæhlie er ikke akkurat kjent som en sprintspesialist. Den eneste spurten han er kjent for å vinne er da han slo undertegnedes far i NM-stafetten på Geilo, men ifølge opphavet var ikke det en spurt!

Langrennskongens spurtegenskaper ble for alvor kjent under den famøse avslutningen av OL-stafetten i 1994, og siden den gang var det andre enn Dæhlie som fikk ansvaret for å sikre norsk stafettgull. Deretter fulgte Alsgaard og etter hvert Northug, og resten er historie.

Er det én løper som kan sammenliknes med Bjørn Dæhlie i dagens langrenn, så er det Therese Johaug. Like ofte som tidenes beste mannlige langrennsløper i sin tid var det, er Johaug fullstendig overlegen på lengre renn. Åpningen på Ski Tour 2020 har ikke vært noe unntak, og skøyterennet hun leverte på tourens første dag er blant det aller beste som er levert av noen kvinnelig langrennsløper.

Når touren i dag fortsetter i Åre, kan også Therese Johaug ta sin første, og etter all sannsynlighet siste, verdenscupseier i sprint. Sprintløypa som venter i Åre minner nemlig mer om Monsterbakken i Tour de Ski enn noe annet, og en trenger ikke være såkalt langrennsekspert for å skjønne hvem som tjener mest på det.

Etter en rask og svingete start på sprinten går løperne rett inn i en vegg av snø. Bunnen av alpinbakken skal forseres, og det er ikke bare snakk om en kort og bratt stigning. Bakken er lang og blir bare brattere og brattere. Plutselig trekkes Therese Johaug frem som en av favorittene, blant annet av min ekspertkollega Petter Northug jr.

Undertegnede er også enig i den vurderingen, men er spent på om Johaug kommer i posisjon til å knuse de andre opp selve bakken. Sammenlagtfavoritten vil normalt sett være sist i feltet inn i bakken, og da spørs det om åpningene kommer eller ikke. Da hjelper det faktisk ikke hvor sterk man er oppover.

Et annet spørsmål er om det finnes sprintspesialister med utholdenhet nok til å holde hele bakken. Det Johaug mangler i eksplosivitet tar hun igjen og vel så det med kapasitet. Jeg tror fort morgendagen kan avsløre langrennssportens beste «puncheur», et uttrykk kjent fra både vårklassikerne og Tour de France. Kanskje er Johaug langrennssportens svar på både Chris Froome og Julian Alaphilippe?

Uansett, merk dere datoen 18. februar 2020. Det kan bli datoen da Therese Johaug tangerer Bjørn Dæhlie og vinner sin eneste verdenscupseier i sprint.