Under årets utdeling av nordiske Michelinguiden fikk fire norske restauranter sin første stjerne. I tillegg gikk restauranten Ra-naa fra én til to stjerner.

Maaemo, som var Norges første og eneste restaurant med tre stjerner, mistet mandag sin stjernestatus.

Avgjørelsen begrunnes med at restauranten har vært stengt i en lengre periode på grunn av flytting til nye lokaler.

Medeier og kjøkkensjef Esben Holmboe Bang forteller at avgjørelsen var forventet.

– Siden det ble klart at vi ikke ville ha en åpen restaurant når guiden kommer ut, har vi antatt at Maaemo ikke vil være med 2020. En seriøs aktør som Michelin kan jo ikke ha med restauranter de ikke har besøkt, sier Esben Holmboe Bang i en pressemelding mandag.

Michelinutdelingen ble avholdt på Oscarshall i Trondheim mandag.

Esben Holmboe Bang ble ropt opp på scenen, og ønsket velkommen tilbake i guiden neste år.

– Drømmen blir virkelighet

Det var mot slutten av 2018 at nyheten om at Norges høyest rangerte restaurant skulle flytte til nye lokaler. Restauranten stengte dørene 13. desember i fjor for å starte overgangen.

FIKK STJERNE: Vinnerne under årets Michelin-utdeling ble kalt opp på scenen sammen etter utdelingen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Maaemo har siden åpningen i 2010 holdt til i Schweigaards gate på Grønland i Oslo.

– Å bli tildelt tre stjerner i Michelin-guiden er nærmest uoppnåelig, og det klart største jeg har opplevd i min profesjonelle karriere. Det har vært en eventyrlig reise, som vi nå kan starte på nytt med nye Maaemo. Det er et privilegium, sier Holmboe Bang.

Han forteller at de har drømt om en nye restauranten i seks år.

– Nå blir drømmen virkelighet. For meg er det viktig å aldri stagnere, men alltid søke utvikling, sier han.

– Er kanskje galskap

Restauranten skal etter planen åpne den 24. februar i flunkende nye lokaler på Bjørvika.

– Vi har videreført alt som fungerte på gamle Maaemo, og endret på alt som ikke var optimalt. Det blir fantastisk bra, og jeg gleder meg til å ta imot gjester i de nye lokalene. Vår jakt etter risiko er kanskje galskap, men blir vi for komfortable vil kreativiteten etter hvert lide. Vi er mer motiverte enn noen gang, sier Esben Holmboe Bang.

I pressemeldingen skriver kjøkkensjefen at lokalene er mer enn fem ganger større en de gamle, men vil ha plass til færre personer. Det vil være et helt åpent kjøkken som skal gi følelsen av nesten å sitte i kjøkkenet.

UTDELINGEN: Internasjonal direktør for Michelin-guiden, Gwendal Poullennec. (t.h), Maaemo-eier, Espen Holmboe Bang og Thomas Giertsen (t.h) under utdelingen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Skummelt

I et intervju med TV 2 i slutten av 2018 innrømte kjøkkensjefen at han var nervøs etter avgjørelsen.

– Å flytte Maaemo er veldig skummelt!

Han var likevel klar på at kreativitet avhenger av at man tør å fornye seg.

– Vi er på et nivå der perfeksjon er det eneste som gjelder. Hver dag. Nå føler vi neste skritt er å nyskape opplevelsen, og da er flytting en naturlig beslutning. Vi må våge å balansere på kanten og ta risiko. For meg er kreativitet å tørre å fornye seg, selv om det betyr store endringer, sa medeier Holmboe Bang.

Maaemo fikk to Michelin-stjerner i 2012 og ble i 2016 den første restauranten i Norge med tre stjerner.