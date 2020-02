Da familien kom hjem var stuen blitt helt blå

I det nye huset til Henrik Banne (32) og Linn Sælemyr Nilsen (33) var stuen svært sliten og trengte sårt en oppussing.

Paret har fire små barn, og jobben med å sette i stand den eldre eneboligen syntes ganske uoverkommelig i kombinasjon med livet som småbarnsforeldre.

Så kom Tid for hjem til unnsetning.

– Det var fantastisk å få hjelp, for på fire-fem dager var rommet helt ferdig og vi trengte ikke tenke mer på det, forteller Banne til TV 2.

Blått overalt

Det har nå gått noen måneder siden oppussingen, og familien har blitt godt vandt til de nye omgivelsene.

Selv om Nilsen er over gjennomsnittet glad i å male om, har hun ingen planer om å gjøre noe med stuen, til tross for Tid for hjems spreke fargevalg. Stuerommet som før var hvitmalt, har nemlig nå fått tak, vegger og vinduskarmer i dype blåtoner.

– Nei, hun har ikke vært fristet til å male om. Hun trengte nok litt lengre tid enn meg på å la alt det nye synke inn. Men nei, det har aldri vært tema å male om, forteller Banne og påpeker:

– Dette er en farge vi faktisk selv hadde valgt på ett av barnerommene, så den liker vi. En elegant farge.

Gjort én forandring

Paret kan fortelle at de trives godt i den nye stuen. De liker de store sofaene hvor far kan strekke seg på en side, mens barna ser på barne-TV på den andre. De liker også at sofaene er modulbaserte og kan settes sammen på ulike måter.

Den eneste forandringen de har gjort er å flytte inn en TV-benk som de hadde fra før, for å få plass til diverse tilbehør.

– Det var en fantastisk opplevelse å få være med på dette, og vi takker stort for det flotte rommet, sier Bakke begeistret.

Programleder Kjerstis fortelling fra oppussingen

Dette var et spennende prosjekt å gå løs på, spesielt ettersom vi ble fortalt at huset var tegnet av den bergenske arkitekten, Fredrik Konow Lund. Hans hus har en karakteristisk stil og har satt sitt preg på mange områder i byen.

Designer, Morten Bøgh Andersen, hadde lyst til å være litt tro mot arkitektens stil, og fant gjennom research fram til denne blåfargen som han mente lå ganske nær de fargene arkitekten pleide å benytte seg av.