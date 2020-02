Her møter Ingrid sin biologiske mor for første gang

November 2019 går mot slutten. I Oslo regner det.

Gjennom Åsted Norge fikk seerne denne høsten bli kjent med 29 år gamle Ingrid.

Som nyfødt ble hun funnet forlatt i en container i en bakgård på Bjølsen i Oslo. Gjennom ti måneder forsøkte Åsted Norge å spore opp personen som la henne der.

Ingrid fikk de svarene hun søkte. Hvem som la henne i containeren, og hvorfor.

Kvinnen som la Ingrid i containeren heter Cecilie, er i dag gift og har to barn. Situasjonen var en annen august-natten i Oslo for 29 år siden. Da sto hun midt oppi en av sitt livs mest dramatiske og absurde situasjoner. 19 år, alene på et fellestoalett i et hybelhus i Oslo hvor hun var på helgebesøk. I hendene holdt hun et spedbarn hun nettopp hadde født.

– Jeg ante jo ikke noe om at jeg var gravid.

Cecilie sitter i en lenestol. Hun er selvfølgelig nervøs. Det legger hun ikke skjul på.

Å stå frem med navn og ansikt for å fortelle en så vanskelig historie, er ikke enkelt.

– Det føles tungt og godt samtidig. Det er noe jeg har båret på alene i 29 år. Jeg har aldri fortalt det til noen, forteller Cecilie.

Om en time skal hun møte Ingrid, for første gang siden fødselen.

Har aldri hørt stemmen hennes

Samtidig et annet sted i Oslo sitter Ingrid i en bil. Hun er på vei til leiligheten hvor den biologiske moren oppholder seg. Nå skal de endelig møtes.

– Jeg gleder meg veldig og har veldig mange sommerfugler i magen.

Hun har kun sett bilde av henne. Hun har aldri hørt stemmen hennes - eller sett hvordan hun er.

– Bare det å se henne. Jeg leter jo veldig etter likheter, noe som kanskje er naturlig siden det er første gang jeg møter mitt biologiske opphav.

GRAVID: Da dette bildet ble tatt var Cecilie over halvveis i graviditeten. Hun ante ikke at hun hadde et barn i magen. FOTO: Privat / Åsted Norge

I 1990 jobber Cecilie på en dagligvarebutikk i Bodø. Hun er 19 år. I midten av august drar hun på tur til Oslo sammen med noen venner. De overnatter i en hybel i Stavangergata 46 på Bjølsen.

– Ingen rundt meg hadde mistanke. Ingen så noe eller la merke til noen ting. Jeg har jo en kronisk sykdom som medfører smerter i rygg og mage. Graviditet var ikke i tankene mine engang.

Cecilie er høygravid. Uten å vite det. Denne kvelden drar hun på en pub i nærheten sammen med vennene. Utpå kvelden blir hun dårlig og bestemmer seg for å dra tilbake til hybelen.

Cecilie er ikke sikker på tidspunktet, men en gang etter midnatt 11. august 1990, tar hun med seg en plastpose og går inn på fellestoalettet rett over gangen.