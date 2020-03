Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Jeg kjører mellom 30.000 og 40.000 kilometer i året. En del i jobb. Nå er min Mercedes C-klasse atter moden for utskifting. Jeg tenker å kjøpe en ett til to år gammel C-Klasse igjen.

Mulig jeg er litt gammeldags, men jeg vurderer også dieselmotor, en 220d, etter å ha kjørt bensin på den bilen jeg nå skal bytte. Hva tenker dere om det? Er det galskap og økonomisk ruin med tanke på gjensalg etc?

Benny svarer:

Heisann! Dette er et tema som stadig går igjen. Ikke helt uten grunn – for det virker jo som om "alle" kjøper elbil om dagen. Slik er det ikke.

Selv om salget av dieselbiler synker, så selges de fortsatt. Dieselbiler vil fortsatt bli å se på veiene i mange år til. Og som veldig mange har fått med seg, de er ikke like ille for miljøet som mange skal ha det til, når det er snakk om nyere biler med såkalt Euro6-motor og AdBlue- teknologi.

Det finnes flere gode grunner til å fortsatt velge diesel. Senest for bare noen dager siden la jeg merke til at prisforskjellen mellom diesel og bensin var på mer enn én krone literen. I dieselens favør.

Når man i tillegg vet at dieselbiler har et lavere forbruk enn en tilsvarende bensinbil – trekker jo heller ikke det ned. Kjører man mye, fort og langt, kan besparelsen på en diesel, kontra en bensinbil bli betydelig.

Mange, meg selv inklusive, liker også det gode bunndraget en moderne dieselmotor byr på. Mercedes er en av de produsentene i verden med mest diesel-erfaring. De hadde dieselmotorer allerede på 50-tallet.

Med de nyere Euro6 dieselmotorene er det heller ingen grunn til diesel-skam. De går faktisk veldig rent. Det at dieselmotorene skal være så fæle er nok litt en myte.

Noen ulemper også

Selv om man kan si mye bra om dieselmotorer, er bildet er selvfølgelig ikke helt unyansert. Lik det eller ei, men tallenes tale er klar. Populariteten er avtagende. Flere bilprodusenter har sluttet å produsere dieselmotorer. Det kan gjøre dem mer tungsolgt på litt sikt. Særlig i bynære strøk.

Også det at det har vært raslet med sablene om kjøreforbud på enkelte dager har definitivt gjort sitt. Men vi snakker vel om én eneste dag i Oslo på tre år? Altså ikke det helt store... Men den psykologiske effekten her i alle fall ikke uteblitt.

At dieselbilene kan bli noe dyrere å bruke på sikt er også noe man må ta med i regnestykket.

På meg virker det som om diesel-diskusjonen deler folk inn i to leire. De som elsker dem – og de som hater dem.

Jeg mener at dieselbilene fortsatt har noe for seg og at de kan være smarte valg på brukbilmarkedet. Men at du naturligvis også må være klar over faren for økt verditap i årene som kommer.

Håper dette kan hjelpe deg litt på vei med bilvalget. Lykke til med ny bil!

