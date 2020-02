Gjennom hele Ski Tour: Følg etappene med Petter Northug, Marius Skjelbæk og Petter Skinstad gratis på TV 2 Sumo.

Saken oppdateres!

Tidligere mandag reagerte blant annet det britiske landslaget på forskjellsbehandling under Ski Tour 2020.

Nå reagerer også utøverne på fasilitetene. Da Iivo Niskanen ankom Åre mandag kveld publiserte han tre videoer på sin Instagram-story. Den finske langrennsløperen filmet boplassen landslaget var blitt tildelt.

– Dette må være en spøk?!, skriver Niskanen som har tagget FIS(Det internasjonale Skiforbundet) og Ski Tour 2020 i alle videoklippene.

Det første videoklippet viser en dør med et WC-skilt, før Niskanen filmer mens han går opp en trapp. Det finske landslaget må åpenbart benytte seg av fellestoalettet.

I det neste klippet filmer langrennsløperen gangen mot soverommet der han har lagt på teksten «Lukten er ikke inkludert».

Det siste videoklippet viser at det finske landslaget går inn i en bygning hvor det sitter mennesker i militær bekledning.

– Tilbake i militæret, skriver Niskanen.

– Noe av det verre jeg har sett

TV 2s langrennsprofil Petter Soleng Skinstad ble rystet da han fikk høre om smøreforholdene til de mindre nasjonene under Ski Tour. Han er heller ikke imponert over de seneste avsløringene.

– Det finnes massevis av både hoteller og utleieleiligheter i Åre. Mulig pris spiller inn og den type ting, men jeg blir sjokkert hvis det ikke finnes bedre muligheter enn dette her, sier Skinstad og legger til:

– For at utøverne skal reagere skal det være ganske dårlige boforhold, for langrennsløpere er ikke vant med noe luksus på noen måte. De er vant med å bo på små hoteller og hytter rundt i hele verden.

– Dette var noe av det verre jeg har sett i tilknytning til World Cup, og det må det være ettersom Niskanen reagerer, mener Skinstad.

Kan påvirke konkurransen: – Ikke heldig

At utøverne har dårlige boforhold kan ha negativ påvirkning på hvordan de gjør det i konkurranser.

– Det påvirker jo både restitusjon og prestasjon. Fellestoalett øker sykdomsrisiko, og det reduserer velvære. Man må jo trives for å kunne prestere på topp, og det er en grunn til at Norges Skiforbund reiser og sjekker hoteller i forkant av mesterskap. Det er for å sikre at alle viktige detaljer er på plass, forklarer Skinstad.

– Dette er ikke heldig for Niskanen, Krista Pärmäkoski, eller andre finske sammenlagthåp. Nå begynner arrangøren å få reaksjoner på det ene og det andre. Her må det gjøres endringer for fremtidige konkurranser, understreker TV 2s langrennsekspert.

Arrangørens talsperson Guri Hetland har ikke besvart TV 2s henvendelse.