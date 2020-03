Mange av oss som vokste opp på 70- og 80- og til dels 90-tallet har fortsatt klare minner om Flåklypa Grand Prix og Il Tempo Gigante. For en film! For et navn, på en bil! For et lydbilde!

Det var ikke få av oss som trasket ut av kinosalen med stjerner i blikket – og planene klare for vår egen racerbil. Hvor vanskelig kunne det være?

Tja, ganske forbasket vanskelig, skulle det vise seg. Men én liten svensk gutt gikk ut hånd i hånd med pappaen sin – og gjorde alvor av planene.

For seks år gamle Christian von Koenigsegg så Flåklypa Grand Prix sammen med sin far Jesko – og etter det ble bilverden aldri den samme.

Ja, dette er i alle fall slik ryktene vil ha det til at bilmerket Koenigsegg ble til. Rett og slett inspirert av vår egen Ivo Caprino. Tenk det. At en norsk dukkefilm er spiren til noen av verden dyreste og raskeste biler. Det høres nesten ikke troverdig ut, en gang.

– Jojo! Det er helt sant. Det var faktisk sånn det startet, forteller Melissa Zhuo, som jobber hos Koenigsegg.

Fra moped-trimming til hyperbil

Vi er på besøk hos den mytiske bilprodusenten. Christian von Koenigsegg har virkelig gjort alvor av guttedrømmen sin. Han startet i det små. Jobbet seg oppover fra å trimme mopeder til å lage biler som Koenigsegg CCXR, Agera og Regera – og en rekke spesialmodeller av disse.

Fellesnevneren er at alle har et design som er ulikt alt annet, at de har ytelser som knapt er mulig å fatte – og at prisene er, la oss si det diplomatisk: Latterlig høye!

Du må kjøre litt ut av Ängelholm sentrum for å finne hovedkvarteret til Koenigsegg.

Men om du ikke visste bedre, er det veldig lite med førsteinntrykket som skulle tilsi at dette er et sted man produserer hyperbiler. Det første man tenker på de kronglete småveien inn til lokalene, er at man har kjørt feil ...

Utenfor allfarvei

Ängelholm er nemlig et søvnig lite tettsted som ligger langs E6 langt sør i Sverige. I utgangspunktet ikke et sted du ville dratt til, sånn helt uten videre. Riktignok ligger det noen flotte sommerhus langs strendene her. Men det er vel egentlig alt.

Så lite spennende ser hovedkvarteret til Koenigsegg ut.

I en nedlagt flybase rett utenfor sentrum har altså Koenigsegg funnet det passende å etablere produksjonen av sine biler. Lokalene ser så grå og triste ut, at vi egentlig forventer å finne en eller annen offentlig instans på innsiden av dørene. Men et heller lite imponerende lysskilt på plenen foran hovedinngangen, avslører at vi har kommet til riktig sted.

Vel innenfor dørene blir vi møtt av en knallrød CCR og en oransje CCXR. Den røde er bilen som satte runderekord på Nürburgring i 2012, med tiden 07.34.

De har en rekke andre rekorder også. For eksempel henger det et sertifikat fra Guiness World Records på veggen, som forteller at Agera R er den raskeste serieproduserte toseteren fra 0-300-0 km/t. Den klarte akselerasjons- og bremseøvelsen på 21,19 sekunder.

Lysskiltet er det eneste som avslører hvor du er – ja, også bilen som skimtes bak vinduet i bakrunnen, da.

Kaotisk

Jakten på nye rekorder fortsetter. Inne i lokalene merker vi på de ansatte at noe er i gjære. Det er høye skuldre – og litt kaotisk. Forklaringen på det kan beskrives i ett ord: Jesko.

Ja, dette er navnet på Koenigsegg nyeste modell – rett og slett oppkalt etter von Koenigsegg senior.

Og den bilen må naturligvis overgå alt de har gjort så langt. Ja, den skal etter ryktene overgå alt som er gjort av noen. Toppfarten er ikke avslørt ennå. Men allerede snakkes det om å sette verdens raskeste bil, Bugatti Chiron, i skyggen. Bugattien har nemlig "bare" klart 482,8 km/t. Jesko sikter mot 500 km/t.

Det sier i alle fall ryktene – uten at noen i Koenigsegg vil bekrefte det. Forståelig nok.

Koenigsegg har mange rekorder ...

– Surrealistisk

Sentral i arbeidet med Jesko er Fred Halvorsrød, fra Fredrikstad. Han fikk jobb i Koenigsegg i fjor høst – og jobber med å utvikle motoren og girkassen til Jesko.

– Hehe, ja, det hele er helt surrealistisk. Jeg gikk raskt inn i "hverdagen" og tenkte på dette som jobb. Men nå som du er her, og minner meg på perspektivet, da må jeg klype meg i armen. For dette er jo faktisk helt sykt. Jeg er genuint interessert i bil og motor, og så får jeg jobbe med akkurat disse bilene. Jeg er med å utvikle en av de råeste bilene i verden. Det er litt uvirkelig, smiler 48-åringen.

1.600 hk

Noen ganger brukes begrep som "verdens råeste" litt for ofte. Men det er ingen tvil om at det er full dekning for å kalle Jesko en av de råeste bilene på planeten. Bare hør på dette: Motoren er en 5-liters V8-er. Fyller du vanlig bensin, har du rundt 1.300 hk å rutte med. Velger du å fylle med en blanding av bensin og etanol (E85), som ikke er noe problem, øker effekten til svimlende 1.600 hk og du får opptil 1.500 Nm dreiemoment.

Koenigsegg har også valgt å utvikle sin helt egne girkasse. De kaller den Light Speed Transmission LST). Når et girskifte tar 20 til 30 millisekunder, er det vanskelig å være uenig i at navnet er passende.

Det er sju clutcher, som bidrar til at man har ethvert gir tilgjengelig til en hver tid.

Fred Halvorsrød og Brooms Vegard Møller Johnsen inne i produksjonslokalene til Koenigsegg. Her produseres akkurat nå Regera. Mot slutten av året begynner produksjonen av den neste modellen: Jesko.

Formel 1-erfaring

Fred er sentral i utviklingen av både motoren og girkassen.

– Jeg holder på å lage styringssystem for tenning og innsprøytning i motoren. I tillegg lager jeg deler av styringen til girkassen, forteller Fred, som har tittelen senior electronics developer.

Bakgrunnen hans er variert, fra privat næringsliv og konsulentvirksomhet – og han er utdannet sivilingeniør i elektronikk.

– Du har jo faktisk jobbet for Koenigsegg tidligere, også?

– Ja, tilbake i 2006. Da var jeg med å utvikle systemet som gjorde at bilene kunne kjøres på en miks av bensin og etanol. Den gangen var det et konsulentoppdrag. Det er annerledes nå som jeg er ansatt.