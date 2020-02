SISTE: NRK informerer om stemmeproblemene klokken 18.15.

Lørdag kveld gikk Ulrikke Brandstorp (24) av med seieren i den norske Melodi Grand Prix-finalen.

Det skjedde etter at tekniske problemer førte til at det ikke gikk an å stemme på NRK sine nettsider.

Stemmingen skulle etter planen ha startet etter at de ti deltakerne hadde opptrådt på scenen, men teknisk trøbbel gjorde at ingen kunne stemme.

Jury avgjorde

Dermed endte en folkejury på 30 personer med å bestemme hvilke fire av de ti artistene som deltok, som skulle få kjempe om seieren.

Juryen hadde plukket ut sine fire favoritter på forhånd, basert på studio-innspillinger av artistenes låter.

Klokken 18.15 mandag skal underholdningsredaktør Charlo Halvorsen og leder for publikumsprodukter Inge Thorud i NRK holde en pressekonferanse.

– Vi laget kanskje det beste showet av MGP noen gang på lørdag, og hvordan vi greide å snuble i siste sving med en feil i avstemningen er for oss alvorlig, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK til TV 2.

Halvorsen sier at NRK nå snur alle steiner i saken.

– Vi ser noen antydninger til hva som har skjedd feil, men er dessverre ikke helt i mål, sier han.

Ingen ny avstemning

Nytt av året i lørdagens MGP-finale, var at telefon- og SMS-stemmer ble erstattet med internettstemmer.

Publikum måtte først registrere seg med en profil hos NRK før de kunne stemme på sin favoritt. Det var da ti artister skulle bli til fire, at programleder Ronny Brede Aase informerte at stemmesystemet hadde kollapset.

Underholdningsredaktøren avviser at det er aktuelt å avholde noen ny avstemning.

– Vi er veldig sikre på hvem som vant MGP på lørdag, så en ny avstemning ville bare vært nye runder som ikke hadde ført til noe annet enn at vi hadde fått samme vinner, sier han.

Sterke reaksjoner

Problemene har fått både seere og deltakere til å rase.

Morten Westgaard (17) som jobber for «Eurovison Norway» i sosiale medier, kalte lørdag stemmeproblemene for en skandale.

Søndag la Tone Damli ut et innlegg på sin Instagram-konto, der hun blant annet skriver at hun er «steikandes forbanna» for at juryen hadde avgitt sin stemme allerede før finalen.