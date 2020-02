Fire norske restauranter har fått sin første Michelin-stjerne

Svenske Magnus Ek vant prisen for den mest bærekraftige restauranten.

Serviceprisen 2020 gikk til Tina Kragh Vildgaard fra Danmark.

SPENT: Cirka 30 personer følger spent med på utdelingen fra restaurant Under i Lindesnes. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

KANDIDAT: Restauranten Bare ved Bergen Børs Hotell regnes som en klar stjernekandidat i Bergen. Festpyntede gjester følger sendingen sammen med kokkene og ansatte. Foto: Ingrid Fredriksen / TV 2

Tre stjerner i Oslo

I Oslo rykket Maaemo i sin tid rett opp til to stjerner etter et års drift. De siste fire årene har Esben Holmboe Bangs restaurant hatt tre stjerner i den franske guiden, og de fleste regner med at han vil beholde disse også i årets guide.

Restaurant Rest i Oslo har vært blant favorittene til årets utdeling. Konseptet går ut å lage gourmetmat utelukkende av matvarer som ellers ville godt til spille. Rests kjøkkensjef er Jimmy Øien.

Ulriks Jepsens franske A l'aise på Majorstuen i Oslo, har også hatt en ambisjon om å bli innlemmet i guiden siden den åpnet for tre år siden.

Om Michelinguiden Årlig guide til restauranter og hoteller som gis ut av den franske dekkprodusenten Michelin.

Anonyme inspektører vurderer mat og service på restauranter og belønner dem med stjerner.

For å gjøre seg fortjent av en stjerne må restauranter bruke kvalitetsprodukter, beherske smaker og avanserte teknikker, maten må reflektere kokkens personlighet, det må være valuta for pengene og maten må holde høy standard over tid.

Tre stjerner betyr verd en egen reise, to stjerner verd en omvei og en stjerne verdt et besøk.

Siden 2014 har Michelin gitt ut en egen guide til Skandinavia. Kilde: Michelinguiden

Kandidater i Trondheim

Trondheim har per i dag to stjernerestauranter, Credo og Fagn.

Heidi Bjerkans Credo i Trondheim fikk stjerne for første gang ifjor. Nå spekuleres det i om restauranten kan ta hjem en ny stjerne.

Det har også vært spekulert om byens nyeste storstue, Speilsalen i Hotell Britannia, er moden for stjernen de sikter mot. Kjøkkensjef Christopher Davidsen er blant verdens beste kokker. Han fikk sølv i kokke-VM for tre år siden.

Stjerne i Stavanger

Næringsminister Iselin Nybø (V) sto også på scenen og holdt en av introduksjonstalene under utdelingen. Hun benyttet anledningen til å hedre alle som jobber i restaurantbransjen.

– Jeg vil takke talentfulle kokker her i Norge og i resten av de nordiske landene, og over hele verden, for jobben dere gjør. Hver dag. Hver kveld. Året rundt. Jeg må innrømme at jeg beundrer jobben deres, energien deres, kreativiteten deres, lidenskapen deres og gjennomføringsevnen deres. Må dere alle få belønning for den harde jobben, sier hun.

Åtte restauranter

Før utdeling hadde åtte norske restauranter stjerner i den nordiske guiden. Maaemo i Oslo har tre stjerner. I tillegg har Statholdergaarden, Kontrast og Galt i Oslo, Re-Naa og Sabi Omakase i Stavanger, og Credo og Fagn i Trondheim én stjerne.

Den første utgaven av den nordiske Michelinguiden kom i 2015. Dette er det første gangen utdelingen finner sted i Norge.

Saken oppdateres.