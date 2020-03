På alle sukkerert-pakninger står det noe som mange ikke legger merke til. Her står det at sukkerertene må forvelles. De bør altså gis et raskt oppkok før du spiser de.

Karina Kaupang, direktør for avdeling mat ved Mattilsynet, har svaret på hvorfor man bør følge instruksene på pakken.

– Det er en annen bakterieflora og dårligere hygiene i andre land, noe som gjør at det kan være bakterier eller parasitter på dette produktet.

Kaupang understreker at dette gjelder sukkererter som blir importert fra utlandet.

Gir diaré, oppkast og magekramper

Det er særlig Shigella eller Salmonella-bakterier som man er redd for å bli smittet av.

– Shigella er en tarmbakterie på lik linje med Salmonella, og det er et stort helseproblem på verdensbasis. Symptomer på Shigella er diaré, oppkast, magekramper og feber, sier Kaupang.

– Du kan bli alvorlig syk, men det er også folk som ikke blir veldig syke av den bakterien.

Årsaken til at sukkerertene kan ha bakterien er at de får det overført fra menneskelig kontakt under pakking og sanking, eller at de blir skylt i skittent vann.

– Vi ser at det har vært en økning i smitte i forbindelse med produkter som kommer fra andre deler av verden.

Åtte personer smittet i desember

Før jul oppdaget Folkehelseinstituttet (FHI) et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei.

Flere personer som hadde spist i samme kantine ble syke. I løpet av desember ble det bekreftet at åtte personer fra ulike fylker hadde fått bakterien påvist.

– Det var et utbrudd i desember i fjor, hvor det var åtte personer som ble syke med Shigella-bakterien, og alle de åtte hadde spist sukkererter, sier Kaupang.

Sukkerertene var importert fra Kenya.

Dette er ikke eneste gangen det har blitt bekreftet et utbrudd med Shigellose i Norge. I følge FHI var det et utbrudd også i 2009 av mage-tarmbakterien som ble knyttet til importerte sukkererter der 23 personer i Hordaland og Trøndelag ble smittet.

MANGE SYKE: Gjennomsnittlig blir 103 nordmenn syke av Shigella-bakterien hvert år om man tar utgangspunkt i tallene fra 2011 til 2018. Kilde: Folkehelseinstituttet. Grafikk: Eli Gundersen / Matkontrollen

Også fersk basilikum kan være en smittekilde til Shigella. I 2011 ble 46 personer syke etter å ha spist fersk basilikum på serveringssteder. Samme år ble 33 personer syke etter å ha spist i en kantine i Oslo. Alle hadde spist fra salatbuffeten, men det ble ikke påvist hvilken ingrediens som var smittekilden.