Langer ut mot forskjellsbehandling i Ski Tour 2020: – Det er et fjøs

Saken oppdateres!

Josten Vinjerui, landslagstrener hos det britiske landslaget, publiserte mandag en Twitter-melding der han lister opp store forskjeller mellom de små og store nasjonene i årets Ski Tour.

– Når du går mange renn i løpet av kort tid vil detaljene være med å påvirke prestasjonene, sier Vinjerui til TV 2.

Fire store utfordringer

Han trekker frem fire utfordringer under britenes opphold som ikke har vært heldig for utøvere eller støtteapparat.

1. Utøverne ble plassert på hotellrom i andreetasje rett over en nattklubb i Östersund.

2. Britene, sammen med andre mindre nasjoner, måtte ta det tidlige toget til Åre, mens de store nasjonene fikk ta et senere tog.

3. Britene ble plassert på et hotell 40 kilometer fra konkurranseområdet i Åre.

4. De fikk tildelt smøreboder i en garasje med totalt 17 boder, som han mener er en helserisiko.

Vinjerui er særlig kritisk til smørebodene.

– Det er et fjøs. Et gammelt fjøs. Det er bedre forhold for dyrene i et fjøs enn det er for smørerne våre her, forklarer den britiske landslagstreneren.

TV 2s langrennsekspert er mildt sagt rystet over smørelokalet.

– Først og fremst er jeg fullstendig enig i kritikken. Jeg synes det er synd at arrangøren, kall det forskjellsbehandler, der det bør være muligheter for å behandle alle likt, i hvert fall tilfeldig. Det er ikke til å stikke under en stol at Sverige og Norge kommer best ut av dette på hjemmebane. Det fremstår litt unødvendig, for å si det mildt. Men da snakker vi om det sportslige med overnattinger og slike ting, sier Petter Soleng Skinstad og fortsetter:

– Arbeidsforholdene de har blitt tildelt med tanke på smøring er sjokkerende i 2020. Det har vært så vanvittig mye fokus på arbeidsforhold, og FIS har selv bestemt et fluorforbud, og så presterer arrangøren her å tildele smøreforhold som rett og slett er potensielt helseskadelig.

– Jeg lurer på hvem i all verden det er som har tatt avgjørelsen om å sette opp noen metallgjerder og henge opp noen søppelsekker og tenke «her kan vi være». Det må være en inkompetent person og dette viser hvor viktig det er å involvere fagfolk og skismørere selv, understreker Skinstad.