– Jeg tror han ble veldig skuffet og tenkte «er det sånn det foregår i Norge?»

Humpete start

Oberegger selv - som snakker godt norsk og er kjæreste med tidligere skiskytter Jori Mørkve fra Voss - bruker ordet «humpete» om starten i Norge.

– Når du kommer fra utlandet og skal på første samling, tenker du «oi, Norge, godt organisert» og så videre. Det var litt humpete start på første samling. Kanskje det var en sånn prøve for meg, ikke slutt etter din første samling. Men på ett og et halvt år har det skjedd mye. Jentene er flinke, samarbeidet er fint, det er gode dager og det er dårlige dager. Det positive er at de gode dagene er litt flere nå, sier Oberegger.

Landslagssjef Per Arne Botnan sier det var tilfeldig at starten ble dårlig for Oberegger og skiskytterjentene.

– Det var dårlig med rom i Oslo den uka. Men kanskje det bare gjorde godt at de fikk en spesiell start, da kunne det bare gå én vei.

– Har elitelaget for kvinner vært like prioritert som elitelaget for herrer?

– Ja, det har alltid vært like høyt prioritert. Det er like mye ressurser som brukes på alle lagene vi har, om det er elite, utvikling eller junior, og like mye på både dame- og herresida. 50/50, svarer Botnan.

Roser trenerteamet

Han roser jobben Oberegger og trenerkollega Sverre Waaler Kaas har gjort siden de overtok ansvaret for skiskytterjentene i mai 2018. Norge vant nasjonscupen på kvinnesiden allerede året etter, og topper den også denne sesongen.



De norske jentene har vunnet tre av tre stafetter, står med sju individuelle verdenscupseirer og har VM-medalje på tre av tre øvelser hittil i Anterselva.

– Det er ikke tvil om at det har vært gjort en god jobb de siste to årene. Det Patrick har kommet inn med, er det jentene har etterspurt med kontinuitet i oppfølging. Patrick bor i Oslo, det samme gjør Sverre, og de følger opp løperne i Oslo tett. I tillegg reiser de noen turer opp til Lillehammer. Det er mye av årsaken til at laget har hevet seg, sier landslagssjefen.

Tiril Eckhoff kom inn til VM med den gule ledertrøya, og gir Oberegger mye av æren for hennes utvikling denne vinteren.

– Det har vært veldig godt å få en trygg person i Patrick. Jeg er veldig glad for at jeg har fått møte ham, trene med ham og brukt mye tid med ham, sier hun.

Landmark Tandrevold henger seg på den gode attesten:

– Vi har jobbet utrolig bra i flere år. Nå har det på en måte endelig kulminert i noe bra. Vi har et veldig godt miljø på laget, sier hun.