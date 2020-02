Det var Bergens Tidende som først meldte om raset.

Kommunikasjonsrådgiver ved Bane Nor, Liv Tone Otterholt, sier til TV 2 at det er snakk om et stort ras mellom Myrdal og Hallingskreid.

– Strekningen Myrdal-Finse er stengt inntil videre. Det vil bli gjort en ny vurdering i morgen tirsdag klokken 12, sier Otterholt.

Hun anbefaler reisende å følge med på togselskapets nettsider.



Toget som ble stående på Voss, ble kjørt med buss til Oslo. Toget som var på vei fra Oslo til Bergen, har snudd på Hallingskreid og plukker med seg passasjerer fra Hallingskreid til Ål på veien.

STOR RASFARE: Det er meldt om betydelig rasfare en rekke steder i Sør-Norge mandag. FOTO: Meteorologene på Twitter

Det har vært meldt om stor rasfare flere steder mandag. Det er meldt om spesielt høy snøskredfare i Voss- og Hardangertraktene, som lå på rødt varsel på Varsom.no.