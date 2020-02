Reagerer etter stemmekaoset: – Litt rart at ikke NRK har tatt kontakt

– Vi kan vel si vi ikke er så fornøyd med det som skjedde. Det er vel ingen parter som er fornøyd med det, sier Glenn Rune Olsen, som jobber i teamet til Raylee.

Olsen er også samboer med artisten.

Lørdag skjedde det som ikke skal skje i Melodi Gran Prix-sammenheng.

Foran et snitt på 950.000 seere, på det meste 1,1 millioner, brøt stemmesystemet sammen.

Dette førte til at NRK måtte ty til plan B, nemlig en fokejury på 30 personer som på forhånd hadde plukket ut sine fire favoritter, basert på studio-innspillinger av artistenes låter.

– Det var et flott arrangement, og det ble en verdig vinner, det er ikke det dette handler om. For oss handler det om et ønske om å få vite litt mer om hvordan denne plan B faktisk utartet seg, sier Olsen.

Reagerer på NRK-uttalelse

Midt under arrangementet stilte prosjektansvarlig for MGP, Stig Karlsen, opp i flere intervjuer. Der sa han blant annet at artistene hadde fått beskjed om hva som skjedde. Dette reagerer Olsen på.

– Jeg vet ikke med de andre artistene, men vi fikk ingen beskjed. Vi har faktisk ikke blitt kontaktet enda, og ikke fått noe informasjon om det som skjedde, sier Olsen mandag ettermiddag.

Han beskriver timene sendingen varte som forvirrende for artistene.

– Det gikk mange usikre tanker rundt i hodene på dem da, men de klarte å levere et strålende show likevel. Når ting ble som de ble, må jeg innrømme at alt arbeidet fra del-finalene og fram til finalen føles litt bortkastet, sier han.

Utenlandske fans

Raylee har blant annet mange utenlandske fans, og disse skulle i år få avgi stemmer.

– De var ikke representert i noen folkejury. I det hele tatt så er jo dette et konsept der folket skal bestemme, og det er jo også noe av grunnen til at så mange store artister sier ja til å være med på dette, sier han.

Han forteller at skuffelsen var stor for teamet etter at stemmekaoset brøt løs.

– Det er klart du kan si at dette ikke er stort i forhold til andre ting som skjer i verden. Men for artistene er dette veldig viktig, og det ligger så mye arbeid bak, sier han.

Det er fremdeles uklart nøyaktig hva som skjedde. NRK har tidligere uttalt at stemmegivningen fungerte som normalt etter at de fire finalistene var plukket ut av juryen, og at folket fikk bestemme mellom de siste fire.

– Vi har iallefall fått hundrevis av meldinger fra folk som ikke fikk det til å fungere i andre runde helle, sier Olsen.

NRK har mandag sittet i møter, der de forsøker å få oversikt over det som skjedde.