Lørdag kveld ble det klart at det er Ulrikke Brandstorp (24) som skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai. En kveld som skal være full av mye glede for vinneren ble heller en kveld full av spetakkel.

Men tross kritikkstormen er det en positiv vinner som gjester God morgen Norge mandag morgen.

– Jeg er veldig glad og stolt! Og dette blir en finale man ikke glemmer, smiler 24-åringen.

Kritikken har ikke latt vente på seg etter at NRK sitt stemmesystem sviktet. Det ble dermed ikke folket som stemte frem hvilke fire finalister som kom videre, men heller en jury på tretti personer.

– NRK sier at det var et representativt utvalg av folk, men det er vanskelig å få til med så få, sier Anders Tangen, skribent for ESCNorge.no, til God morgen Norge.

Visste om backupløsningen

– Det er litt storm, men jeg har tatt på meg gummistøvler, regnjakke og en liten regnhatt, så jeg står stødig, sier Brandstorp.

Tangen tror at det er flere grunner til at folk er sinte, men at hovedgrunnen trolig er fordi folket hadde en forventning til at det var de som skulle avgjøre resultatet på lørdag.

Egentlig er det et kompliment til NRK at stemmesystemet sviktet mener Tangen. Dette betyr nemlig at det var et stort engasjement. Han synes problemet ligger i at backupløsningen var for dårlig.

– Men dette var kommunisert til artistene og managementet deres på forhånd, så denne kampen skulle man egentlig tatt tidligere, forklarer Tangen.

Han forteller at det er ingen regler som er brutt fra Melodi Grand Prix og NRK sin side.

Lå an til å vinne

MGP-skribenten sier at det var Brandstorp som lå an til å vinne før lørdagens spetakkel.

– Hun ledet på oddsen, hun ledet på VG sin avstemning – alt tydet på det samme resultatet uansett, sier Tangen.

Kringkastingsrådet skal nå behandle saken.

Vinneren har hatt en hektisk helg, og forteller at hun bare har sovet åtte timer de to siste døgnene. Men det kommer ikke til å roe seg med det første.

– Nå begynner jo arbeidet, sier den oppspilte 24-åringen og fortsetter:

–Våkentid er arbeidstid.

Nå skal Brandstorp ut og reise i Europa for å være på ulike Eurovision-faneventer. Gjennom dette arbeidet håper hun å få folkets stemmer når den store dagen kommer i mai.

Dette arbeidet har tidligere vist seg å være veldig viktig. I fjor var KEiiNO flinke til å dra rundt til fanmiljøene, og de vant også folkestemmene under fjorårets finale.

– Det å bli en «snakkis» i miljøet er det man oppnår ved å være med på disse faneventene, forteller Tangen.